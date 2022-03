Dans la Place à Gemeaux

Gemeaux est un petit village situé en Côte d'Or, ses habitants sont appelés les Gemellois et Gemelloises. Gemeaux est situé à 19 km au nord-est de Dijon, la plus grande ville des environs. France Bleu Bourgogne y pose son micro !

Petit tour à Gemeaux ! Un peu d'histoire, une pause au café, une halte gourmande, de la lecture et des idées randos et balades, la visite guidée démarre maintenant !

Jean Voisin nous raconte l'histoire de Gemeaux Copier

Ancien lavoir de Gemeaux © Radio France - Caroline PAUL

Pause "blabla" au café chez Patricia...

Patricia Combeau nous présente son café... qui est bien plus que ça ! Copier

On est bien sous les halles... © Radio France - Caroline PAUL

Vous avez dit produits locaux ?

Stéphane Derbord nous attend "Comme à la Maison" Copier

Stéphane et Isabelle Derbord - Comme à la Maison © Radio France - Caroline PAUL

Au 14 rue du Pont au Chèvres on trouve l'enseigne "Comme à la Maison", chez Stéphane et Isabelle Derbord qui proposent de la vente de produits bruts et transformés, des conseils et recettes et qui organisent des animations culinaires thématiques ( gastronomie & vin )...

Culture, lecture et événements à Gemeaux

Fanny Renard nous invite à la bibliothèque de Gemeaux Copier

Une bibliothèque animée et très active grâce à des bénévoles surmotivés ! © Radio France - Caroline PAUL

On part en balade ?

Inès Schlaf, guide à l'OT des Vallées de la Tille et de l'Ignon nous propose pas mal d'activités ! Copier

vélo, rando, tout est possible à Gemeaux ! © Radio France - Caroline PAUL

Des activités nature, des sorties patrimoine, l'Office de Tourisme des Vallées de la Tille et de l'Ignon vous guident à Gemeaux et dans les alentours !