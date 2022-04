Dans la Place à Gilly Lès Cîteaux

On est sur la Route des Grands Crus cette semaine à Gilly Lès Cîteaux ! On est à mi-chemin entre Dijon et Beaune, à 2 pas du Clos de Vougeot, dans un village empli d'histoire... France Bleu Bourgogne vous emmène en visite guidée !