Dans la place à Lacanche

A 30 km à l'Ouest de Beaune et à 10 minutes d'Arnay le Duc, France Bleu Bourgogne vous emmène à Lacanche. La commune est traversée par la rivière la Canche et elle est très marquée par son activité métallurgique apparue dès le Moyen-Age ! Visite guidée avec ses habitants et passionnés...

Il y a des années, une fonderie et une forge furent construites pour exploiter le minerai de fer en utilisant l'eau disponible dans les terres de Lacanche. La commune est aujourd'hui connue pour ses pianos gastronomes de la marque "Lacanche" qui sont fabriqués ici et distribués dans le monde entier. On part en balade à Lacanche ensemble...

Un site incontournable : les Fourneaux Lacanche

L'entreprise Lacanche, un savoir-faire qui se transmet du passé au présent © Radio France - Caroline PAUL

Le patrimoine industriel de Lacanche, une histoire et une fierté ! Copier

Bernard Muletier, Directeur Commercial de l'entreprise Lacanche et Mathias Boudot, Guide en Pays Auxois-Morvan © Radio France - Caroline PAUL

A l'occasion n'hésitez pas à visiter le Pays Auxois-Morvan, renseignements au 13 Rue de l'Hôtel de Ville, à Vitteaux et l'entreprise Lacanche, 6 rue Hubert Coste à Lacanche.

Dans la salle des énergies, on remonte le temps ! © Radio France - Caroline PAUL

Pour la suite : petit tour à pied ou en VTT !

On vous suggère le Vieux St Pierre ! © Radio France - Caroline PAUL

A pied ou en VTT, on ne peut pas se tromper, c'est fléché ! Copier

Hubert Haratyk, Président de l'association "Lacanche en balade" est prêt à vous emmener ! © Radio France - Caroline PAUL

Et n'oubliez pas de vous connecter à l'appli OpenRunner, les circuits n'attendent plus que vous !

Une pause gourmande et conviviale, ça vous dit ?

Simplicité et convivialité, le café-restaurant porte bien son nom ! © Radio France - Caroline PAUL

Un café le matin, un apéro dans l'aprèm ou un plat du jour à midi, tout est possible ! Copier

Guillaume Gagnon, chef et patron vous souhaite la bienvenue à Lacanche ! © Radio France - Caroline PAUL

Le Café-Restaurant "Au Bon Accueil" vous attend au cœur du village : 1 rue du Fourneau à Lacanche, une adresse qui peut aussi servir si vous cherchez un traiteur dans le coin !

Et pour digérer, on fait un foot ?

Après un été bien chaud, le terrain de foot de l'AS Lacanche reprend des couleurs... © Radio France - Caroline PAUL

A l'AS Lacanche, la règle est simple : du foot et des copains ! Copier

Marie-Jeanne Moingeon, Secrétaire et Michel Carton, Vice-Président de l'AS Lacanche au Stade Noël Troisgros © Radio France - Caroline PAUL

L'AS Lacanche, un club né en 1937 et qui reste actif encore aujourd'hui grâce à ses membres, ses joueurs et ses bénévoles !

On termine la visite de Lacanche en musique...

Des partitions toutes prêtes sur un piano à queue Pleyel... © Radio France - Caroline PAUL

Pour le Duo Tamaris 21, une seule devise : "de la musique, du vin, de la philo et la nature !" Copier

Mona Lou, Violoncelliste et Gérard Parmentier, Pianiste vous accueillent pour des salons musicaux... © Radio France - Caroline PAUL

Le Duo Tamaris 21 est régulièrement en concert dans la région et chaque 1er dimanche du mois, place au "Salon Musical", directement chez eux ! Des concerts inattendus, conviviaux et insolites !