Dans la place à Longchamp

A 23 km à l'Est de Dijon et à 14 km au Nord-Est d'Auxonne, Longchamp fait partie du Canton de Genlis. Entourée d'une vaste forêt, Longchamp est encore très marquée par le passé de sa célèbre faïencerie et tuilerie de Bourgogne. France Bleu Bourgogne vous emmène sur place !

Bienvenue à Longchamp ! Des balades, des visites, des rencontres, voilà le programme de notre parenthèse à Longchamp ! Et pour commencer, on fait un tour dans le passé ! 5800 pièces collector à admirer ! Sophie Malandre, Présidente de l'association Longchamp d'Antan, fière de sa collection ! Vous êtes coincés ? La Serrurerie-Métallerie Olivier peut vous aider ! Et vive la créativité avec la Métallerie ! Anne-Sophie et Dominique Olivier en action à l'atelier ! Encore un peu de vaisselle ? Des visuels originaux pour de la vaisselle haute de gamme ! Philippe Orliac nous présente sa dernière collection très "cuir" ! On s'aère un peu ? Rendez-vous place de l'église pour démarrer la balade ! Jean Raymond, passion forêt, passion rando ! Dernière pause apéro à Longchamp ! Dans l'ancienne faïencerie de Longchamp, une brasserie locale ! Luc Bon vous propose même des Magnums de bière ! Luc Bon et Vanessa Cirillo vous accueillent à La Brasserie des Ducs : 2a All. du Petit Pont, à Longchamp !