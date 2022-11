Dans la place à Lux

A une petite demi-heure au Nord de Dijon, on arrive à Lux, une charmante commune dans le Pays de Seine et Tilles, avec ses points d'eau, ses chemins pédestres, ses forêts, ses commerces et ses associations. France Bleu Bourgogne vous emmène sur place !

Bienvenue à Lux ! Mais pourquoi cette commune s'appelle Lux ? D'où vient ce joli nom ? Vous avez envie d'en savoir plus ? Vous voulez vous balader sur place ? Suivez les bons guides ! On démarre la visite à la Bibliothèque Municipale Pour se replonger dans l'histoire, quelques bons bouquins vous attendent ! Corinne Seguin et Christelle Pouteaux, responsables bénévoles de la Bibliothèque Municipale de Lux Juste à côté : le Café-Restaurant Le Lux ! Pour le café, pour l'apéro, pour le plat du jour, ... on s'installe au Lux ! Stéphanie Espin vous accueille avec le sourire ! Si vous êtes place de la Mairie à Lux et à deux pas de l'église, allez faire un tour au Café-Restaurant le Lux ! Plus d'infos : 03 80 85 75 22 A Lux, on se bouge avec l'asso Arthelux ! Un atelier transformé en salle de spectacle à Lux Stéphane Bouchon, Président de l'asso Arthelux Prochain spectacle prévu le samedi 26 novembre avec l'asso Arthelux ! Pause gourmande à Lux ! Bienvenue à la "Boulange" ! C'est l'heure du p'tit dej ! Un beau voyage, ça vous tente ? Les 2 blasons des 2 communes de Lux ! Nicolas Bachotet, Président du Comité de Jumelage de la Commune de Lux