Dans la Place à Mâlain

A 25 minutes à l'ouest de Dijon, se trouve le village de Mâlain qui s’étale au pied d’un imposant éperon rocheux entouré de forêts et parcourues par de nombreux sentiers de randonnées. France Bleu Bourgogne vous emmène au pays des sorcières !

Mâlain, c'est un riche passé historique avec son château qui domine fièrement toute la vallée et la cité antique de Mediolanum dont il reste pas mal de témoins... Mâlain c'est aussi la porte d'entrée vers la Vallée de l'Ouche avec un terroir marqué, des paysages sauvages et préservés, une pierre calcaire très présente et des traditions parfois ensorcelées !

Depuis le Château, on surplombe Mâlain !

Sa Majesté : le Château de Mâlain © Radio France - Caroline PAUL

Guy Delorme, Président du GAM nous décrit la vue extraordinaire et nous raconte des histoires de sorcières Copier

De vieilles pierres et un panorama à couper le souffle ! © Radio France - Caroline PAUL

Le Château de Mâlain : Rue du Four, à Mâlain - 07 83 32 35 06

Un p'tit tour à la bibliothèque...

Elisabeth Bizouard nous présente la Bibliothèque Municipale Copier

Avec un rayon spécial "Bourgogne - Côte d'Or et Vallée de l'Ouche" ! © Radio France - Caroline PAUL

Une partie de golf, ça vous tente ?

Bienvenue au Golf de la Chassagne à Mâlain © Radio France - Caroline PAUL

Sébastien Rance nous propose une visite guidée en voiturette ! Copier

Sur la pelouse ou en hauteur, des parcours exceptionnels ! © Radio France - Caroline PAUL

Le Golf de la Chassagne : Chemin de la Chassagne, à Mâlain - 03 80 40 78 57

Départ de la rando à l'Eglise St Valérien de Mâlain !

Mélanie Deline, Animatrice Tourisme à la ComCom Ouche et Montagnes nous prévoit un super programme ! Copier

Visites, randos, balades, depuis Mâlain tout est possible ! © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos auprès de l'Office de Tourisme Ouche et Montagnes : 250 Rue de Bourgogne, à Sainte-Marie-sur-Ouche - 03 80 33 33 59

Et si on faisait la fête à la sorcière ?

Les 4 et 5 juin, rendez-vous à Mâlain ! © Radio France - Caroline PAUL

Aurore Debeer, Secrétaire de l'asso Sorcières en Foire nous présente le festival 2022 ! Copier

Le rocher est toujours là... Excalibur aussi ! © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos auprès de l'association Les Sorcières en Foire : 1 Ruelle sous la Place, à Mâlain

La 13ème Foire des Sorcières de Mâlain c'est les samedi 4 et dimanche 5 juin prochains, un 25ème anniversaire qui se fête avec France Bleu Bourgogne !