Dans la place à Recey-Sur-Ource

A 67 km de Dijon et à 27 km de Châtillon-Sur-Seine, bienvenue à Recey-Sur-Ource. Traversée par la rivière l'Ource, le ruisseau de Fontenil et le ruisseau de Peute Embauche, Recey se situe au cœur du Parc National de Forêts. France Bleu Bourgogne vous y emmène en balade !

Un cadre verdoyant et un accueil chaleureux, voilà ce qui vous attend à Recey-Sur-Ource ! La visite guidée, c'est par ici !

On démarre avec un café avec Guillemette Dufour...

Au cœur de Recey : le Café des initiatives © Radio France - Caroline PAUL

Guillemette Dufour, Membre du CA du Café imagine ateliers et activités pour cultiver la convivialité à Recey ! Copier

Rien de mieux qu'un café pour cultiver l'intergénérationnel et tisser du lien social © Radio France - Caroline PAUL

Deuxième arrêt à la Caserne : à Recey, les JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) sont engagés !

La caserne de Recey : un équipement moderne et mérité pour des pompiers bénévoles et des JSP à fond ! © Radio France - Caroline PAUL

Devenir JSP, c'est s'engager et à Recey, c'est gagné ! Copier

Florence Cartier, Responsable de la section Jeunes Sapeurs Pompiers et Rosa, 14 ans JSP depuis 2 ans déjà ! © Radio France - Caroline PAUL

Un savoir-faire rare : Laurent Soret est artisan lapidaire !

Un atelier bien outillé et où on trouve des pierres ... PARTOUT ! © Radio France - Caroline PAUL

Des pierres d'ici et d'ailleurs dont Laurent révèle les secrets... Copier

A Recey sur Ource, on trouve des calcaires fossiles de toute beauté ! © Radio France - Caroline PAUL

Retrouvez les créations de Laurent Soret ici !

Après taillage et polissage, les trésors apparaissent ! © Radio France - Caroline PAUL

On prend l'air et on prend son temps avec Nathalie Fichet !

Le lac du Dr Parisot vous attend ! © Radio France - Caroline PAUL

Nathalie Fichet, une enseignante qui partage ses découvertes sur la faune et la flore de Recey Copier

Nathalie Fichet murmure aux oreilles des libellules ! - Laurent Schembri, Maire de Recey-Sur-Ource

Dernière étape "histoire et patrimoine" avec André Zarat.

L'un des vestiges du XIVème siècle : la Tour Beaufremont © Radio France - Caroline PAUL

A Recey, on remonte le temps jusqu'à la préhistoire ! Copier

André Zarat devant les remparts de Recey-Sur-Ource © Radio France - Caroline PAUL

A suivre dans la commune : un projet histoire et patrimoine avec les jeunes du village, mais d'ores et déjà, allez vous balader dans le Châtillonnais, 28 panneaux vous présentent en détail et en photos les richesse de la biodiversité de Recey-Sur-Ource !