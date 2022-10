Dans la place à Saint-Martin-De-La-Mer

A 90 km à l'Ouest de Dijon et a cœur du Parc naturel régional du Morvan, on tombe sur Saint-Martin-De-La-Mer. Un environnement très verdoyant : des forêts, des monts, des cours d'eau et des lacs, petite balade avec France Bleu Bourgogne !

Bienvenue à Saint-Martin-De-La-Mer ! La commune de Saint-Martin-De-La-Mer rassemble de nombreux bourgs et hameaux aux noms plutôt surprenants comme Mâcon, Conforgien, la Mer, la Justice, ou encore Island. Et pour infos les habitants de St Martin s'appellent les Marimartinais, Marimartinaises ! Partons à leur rencontre !

Saint-Martin-De-La-Mer, un joli nom qui vient d'où ?

Michel Compan, passionné et passionnant !

Les Gaulois et les Romains utilisaient déjà cette fontaine...

Dans le Morvan, on préserve la faune et la flore...

Le bureau d'une artiste inspirée !

A partir de photos ou sur le terrain, Vanessa respecte les originaux !

A VOIR : les créations et les planches de Vanessa Damianthe , une illustratrice-naturaliste inspirée en Morvan !

Et si on visitait quelques châteaux ?

Un bourg-centre et 9 hameaux, y en a des idées randos !

Quelques idées de lecture pour aller plus loin...

Petit cours de dessin avec Les Arts St Martin de la Mer

Pierre Boudier, Président de l'association "Les Arts - St Martin de la Mer"

A pied ou à vélo, voilà 2 ou 3 idées randos autour de Saint-Martin-De-La-Mer

L'Eglise de St Martin, un bon point de départ !

Michel Morice, amoureux des lacs, des forêts et fin connaisseur de panoramas !

Pour finir votre visite et éventuellement prolonger votre séjour à Saint-Martin-De-La-Mer , je vous invite à voyager dans l'imaginaire dans le Village Fantastique, près du Lac de Chamboux, au Domaine de la Pierre Ronde !

Bienvenue chez les hobbits !