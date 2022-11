Dans la place à Sainte-Marie-La-Blanche

Sainte-Marie-la-Blanche possède sa propre appellation viticole, le « Vin de Pays de Sainte-Marie-la-Blanche », pour des vendanges récoltées dans le village et dans 16 communes de la plaine. Les deux étangs, La Garenne et Le Grand Creux sont des invitations à la pêche et à la balade, on est prêt pour la visite guidée !

1ère étape historique à la Mairie !

On s'apprête à remonter le temps... © Radio France - Caroline PAUL

Marcel Dechaume nous raconte l'évolution de Ste Marie en quelques années... © Radio France - Caroline PAUL

Un métier de plus en plus rare : pépiniériste viticole

Chez les Collin, on est pépiniériste de père en fils ! © Radio France - Caroline PAUL

Philippe Collin au milieu de ses touts jeunes plants à l'abri, sous serre. © Radio France - Caroline PAUL

Un p'tit tour au resto ?

Midi et soir, on se régale à La Cuisine ! © Radio France - Caroline PAUL

Le patron Fabien Bourgogne nous prépare les cafés ! © Radio France - Caroline PAUL

On garde la forme à Sainte Marie !

Pour découvrir le village, pensez aux sentiers à pas jaunes ! © Radio France - Caroline PAUL

Pour Chantal Veaux, la rando c'est du sport, mais c'est aussi des paysages... © Radio France - Caroline PAUL

Les Amis de l'école : une asso qui fête ses 75 ans !

Nicolas Tetu, un Président motivé et motivant ! © Radio France - Caroline PAUL

