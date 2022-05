Porte d’entrée sur la vallée de l’Ouche, Sainte-Marie-sur-Ouche et son hameau, Pont-de-Pany, se trouve à mi-chemin entre Pouilly-en-Auxois et Dijon. France Bleu Bourgogne vous emmène sur place !

Dans la Place à Sainte-Marie-sur-Ouche et Pont-de-Pany

A 20 minutes à l'ouest de Dijon, la Vallée de l'Ouche vous tend les bras ! Dans un cadre très verdoyant entre rivière et forêts, allons nous balader à Sainte-Marie-Sur-Ouche et son hameau Pont-de Pany !

Parlons un peu d'histoire...

Yann Poulin, Guide Conférencier évoque le passé de Ste Marie sur Ouche et Pont de Pany Copier

Balade sur les rives de l'Ouche © Radio France - Caroline PAUL

Pour en savoir plus sur les balades et visites proposées par Yann Poulin, Guide Conférencier, rendez-vous sur : Entre Ouche et Montagne ou sur le Pays Auxois Morvan !

Sur terre ou sur l'eau, on embarque ?

Sur les bords de l'Ouche, l'ancien lavoir devenu le Club de Canoë-Kayak Les Alligators © Radio France - Caroline PAUL

Cathy Hédieux, était auparavant éducatrice sportive. Depuis son accident de la route en 1997, Cathy est paraplégique, elle se déplace en fauteuil et fait de son handicap sa force... Vous avez envie d'en savoir plus ? Ecoutez la suite !

Cathy Hédieux, une sportive tout terrain ! Copier

Cathy Hédieux, à l'aise sur l'eau et en rando ! - Frédéric Coignot

Cathy Hédieux est active à l'ASCKA (Association Sportive de Canoë Kayak les Alligators) et dans l'association Offrez du Soleil.

Chaussures de rando et pique-nique, on part en balade à Sainte Marie !

Christian Perroux, baliseur pour le CDRP nous envoie dans toutes les directions ! Copier

Des cartes, des itinéraires, dans la Vallée de l'Ouche, on a le choix ! © Radio France - Caroline PAUL

Christian Perroux est un passionné de rando, il est également baliseur pour le CDRP (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre) et pour en savoir plus, il nous donne rendez-vous sur le site : Agey et ses environs !

On se met au vert à Pont-de-Pany ?

Nature et confort au Domaine de Pont de Pany ! © Radio France - Caroline PAUL

David Bortolotti, Directeur du Domaine de Pont de Pany nous guide... Copier

L'Italie cote-dorienne est ici ! © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos : Le Domaine de Pont de Pany - 170 Rue de Sainte-Marie à Sainte-Marie-sur-Ouche / Pont-de-Pany - 03 80 49 77 79

Dernière étape à la Brasserie artisanale la Kanopée de Pont-de-Pany

ça brasse dur à la Kanopée ! © Radio France - Caroline PAUL

Thierry Kniebihler nous raconte l'histoire de la Kanopée et nous présente ses mousses ! Copier

Thierry devant ses créations, la faune cote-dorienne est inspirante ! © Radio France - Caroline PAUL

La Kanopée, c'est une histoire de famille, 6 bières permanentes et des rendez-vous festifs qui pétillent ! - Pont de Pany, 255 Rue de la Gare, à Sainte-Marie-sur-Ouche - 06 99 55 83 74