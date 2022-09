Dans la place à Touillon

A 10km de Montbard et à deux pas de l'Abbaye de Fontenay, bienvenue à Touillon, petite commune rurale au cœur d'un massif forestier dense. Le village de Touillon est composé du bourg-centre et de 2 hameaux : Les Malmaisons et Le Petit-Jailly, France Bleu Bourgogne vous y emmène !

Une parenthèse au vert, ça vous dit ? On part visiter Touillon ensemble...

Premier rendez-vous au cœur du village à l'Eglise Saint Fiacre

4 colonnes et un pigeonnier, une architecture pas banale... © Radio France - Caroline PAUL

Louisa Besson nous raconte l'histoire de la Vierge au Manteau Copier

La Vierge à l'enfant protège le village de Touillon © Radio France - Caroline PAUL

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Louisa Besson, passionnée d'histoire et d'histoires, en cliquant ici !

Louisa Besson vous invite aussi à admirer le chemin de croix réalisé et offert par Ernest Boguet, né à l'Abbaye de Fontenay © Radio France - Caroline PAUL

Et si on prenait un café Chez Chantal ?

Chez Chantal, l'adresse incontournable de Touillon ! © Radio France - Caroline PAUL

Chantal : le sourire, la générosité et tellement plus encore... Copier

Chantal vous accueille 365 jours par an dès 5h du matin et chaque midi ! Le café-restaurant se trouve au 20 Route de Villaines en Duesmois à Touillon et la pause y est assurément chaleureuse !

Chantal Layez, heureuse de vous accueillir et toujours prête à faire plaisir ! © Radio France - Caroline PAUL

On profite du paysage et on remonte le temps

Maurice Lecomte-Membriles a effectué des études en art et archéologie à Dijon et a (entre autres) travaillé au Jeu de Paume, Centre d'art et lieu d'exposition dédié à la photographie et à l'image vidéo à Paris, de retour chez lui, il nous invite sur son balcon et nous raconte l'histoire du Château de Touillon.

Sur la gauche, la dernière trace du château de Touillon : la tour. © Radio France - Caroline PAUL

Maurice Lecomte-Membriles part du panorama pour nous faire entrer dans l'histoire Copier

A force de recherches, on arrive à reconstituer le plan du Château ! © Radio France - Caroline PAUL

Petite étape entre jardin et imagination au Petit-Jailly, hameau de Touillon

Evelyne Marcand, jamais à court d'inspiration ! © Radio France - Caroline PAUL

Evelyne nous accueille au jardin avant de nous emmener dans son "atelier" ! Copier

Expo à domicile chez Evelyne ! © Radio France - Caroline PAUL

Et maintenant, partons en rando !

Le sentier est balisé, c'est parti ! © Radio France - Caroline PAUL

Brigitte et Jacques Surugues, des inconditionnels de la rando au quotidien ! Copier