Dans la place au cœur du Vieux Dijon

France Bleu Bourgogne vous guide au cœur du Vieux Dijon ! On fait un tour au Square des Ducs, on passe par Notre-Dame, on fait une pause au Musée des Beaux-Arts, on s'arrête à l'Atelier du Fennec et on prend un café au Bouillon !

Bienvenue dans le Vieux Dijon ! © Radio France - Caroline PAUL Laissez-vous guider dans les rues et sur les places du Vieux Dijon ! Grande histoire et petites anecdotes rythment notre visite avec celles et ceux qui font battre le cœur de la Cité des Ducs ! ⓘ Publicité D'ailleurs, les Ducs de Bourgogne, parlons-en ! Luce de Bonis, Guide Conférencière à l'Office de Tourisme de Dijon Métropole revient sur la puissance de Dijon grâce aux Ducs de Bourgogne, nous raconte l'histoire de la statue disparue de la Place de la Libération et nous propose de faire le parcours de la Chouette ! On a rendez-vous Place des Ducs de Bourgogne, communément appelée Square des Ducs ! © Radio France - Caroline PAUL Philippe le Bon veille sur nous ! © Radio France - Caroline PAUL loading L'Office de Tourisme Dijon Métropole vous guide dans votre visite à Dijon ! © Radio France - Caroline PAUL A deux pas du Square des Ducs : le MBA - Musée des Beaux-Arts de Dijon ! Le Musée des Beaux-Arts de Dijon, un incontournable de la Ville ! © Radio France - Caroline PAUL loading Inès et Lucie devant l'impressionnant Retable de la Crucifixion © Radio France - Caroline PAUL Elle domine la ville : Notre-Dame de la Bonne Espérance Levez les yeux, les "gargouilles" et le jacquemart vous dominent ! © Radio France - Caroline PAUL loading Luce de Bonis, Guide Conférencière à l'OT Dijon-Métropole et la chouette qui porte chance ! © Radio France - Caroline PAUL Derrière Notre-Dame, la rue Verrerie et ses trésors ! Dans le quartier des antiquaires, une enseigne qui attire l'œil ! © Radio France - Caroline PAUL loading A l'occasion, poussez la porte de l'Atelier du Fennec , c'est au 14 rue Verrerie à Dijon, Lionel vous accueille avec le sourire ! Déco et mobilier anciens côtoient les créations d'artistes locaux... © Radio France - Caroline PAUL Et si on se posait pour profiter de la vue ? Ambiance conviviale au Bouillon Notre-Dame ! © Radio France - Caroline PAUL loading Le Chef Clément Vidal vous accueille tout au long de la journée et 7 jours sur 7 ! © Radio France - Caroline PAUL La bonne adresse au cœur du Vieux Dijon c'est Le Bouillon , 9 place Notre-Dame à Dijon !