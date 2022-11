Dans la seule cave coopérative de Côte-d'Or

Visite et découverte de la cave coopérative Nuiton-Beaunoy

Monsieur le Président

Nous sommes d'abord avec le représentant des vignerons de cette cave coopérative, le président Sébastien Hudelot.

Témoignage de vigneron

Rencontre avec Florent Baillard, vigneron adhérent à la seule cave coopérative de Côte-d'Or.

Un laboratoire dans la cave coopérative

La visite continue avec David Delaye, le directeur général et la responsable laboratoire et assistante qualité, Claudine Rocault.

Dans le coeur du réacteur

Visite sportive des locaux gigantesques avec Claudine Rocault, responsable laboratoire et assistante qualité.

Projet éco-conçu

Avec Charles Lamboley, directeur communication et marketing, on décortique une gamme de vin éco-conçue. On finit la visite auprès du président Sébastien Hudelot qui nous parle de la mission de transmission de cette cave coopérative.

Pour en savoir plus

La cave Nuiton-Beaunoy est ouverte tous les jours de l'année à Beaune.