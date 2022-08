Dans le Royans, le domaine Mayoussier fait revivre une ancienne variété de vigne

Promenade commentée dans les vignes avec Antoine Dépierre. Copier

La vallée du Rhône est constellée de parcelles de vignes appartenant à plusieurs centaines de vignerons. La densité de propriétés viticoles et de surface cultivée est parfois impressionnante sur certaines appellations, comme la fameuse colline de l'Hermitage, recouverte de ceps. A l'opposé de ces terres consacrées à la production de vin parfois depuis des siècles, voire des millénaires, certaines exploitations sont isolées. Elles participent à la diversité du vignoble français, et témoignent de la passion de viticulteurs pour explorer et faire vivre de nouveaux terroirs. C'est le cas d'Antoine Dépierre, qui a créé en 2013 le domaine Mayoussier sur les terres familiales d'Auberives-en-Royans, au Nord du massif du Vercors, à la limite entre les départements de l'Isère et de la Drôme.

Après avoir travaillé pendant une décennie dans le monde de la restauration aux quatre coins du monde, Antoine Dépierre a fait le choix de revenir chez lui et planter de la vigne autour du petit château qui constitue l'héritage de ses ancêtres. Depuis une dizaine d'années, il cultive en biodynamie des cépages classiques du Sud-Est de la France et s'est engagé à promouvoir d'anciennes variétés de vignes iséroises, comme le persan.

De jeunes vignes du domaine Mayoussier. Antoine Dépierre exploite aujourd'hui trois hectares et demi. © Radio France - A.W.

Le château familial, que le vigneron aimerait faire rénover. Il planche actuellement sur des demandes d'aide auprès des institutions. © Radio France - A.W.