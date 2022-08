Dans les coulisses d'une jeune exploitation : la famille De Boel - France à Lemps dans le Nord Ardèche

Nelly et Arnaud ont créé leur domaine viticole à partir de rien, en 2016. Un engagement fort et une belle histoire qu'ils nous racontent. Copier

Cultiver des vignes et produire du vin est parfois un héritage familial, mais cela peut être aussi une passion naissante pour des personnes qui ne sont pas nées dans le monde de la viticulture. Et si prendre la succession de ses parents n'est pas toujours une mince affaire, commencer à zéro est une sacrée aventure. Il faut de la volonté et de la patience, à l'image de Nelly et Arnaud, qui ont créé leur propre domaine, la Famille de Boel France, dans le Nord de la vallée du Rhône, côté Ardèche, en 2016.

Le Belge et la Bretonne se sont rencontrés en Nouvelle-Zélande, alors qu'ils mettaient à l'épreuve leurs compétences viticoles au service de domaines locaux. Au retour en France, en 2011, ils ont posé leurs valises en vallée du Rhône et ont d'abord travaillé comme salariés avant de se lancer. Créer leur structure, cultiver leurs vignes, élaborer leurs propres cuvées étaient un rêve. Mais le prix des parcelles est souvent prohibitif pour les jeunes qui veulent s'installer. Nelly France et Arnaud De Boel ont pris leur temps, planté des vignes dans le jardin de leur maison ardéchoise à Lemps, acquis des parcelles dans le Sud du département, et commencé à travaillé sur de petits lopins de terre situés dans des appellations prestigieuses, Cornas et Saint-Joseph.

De jeunes vignes dans le jardin de la maison familiale. © Radio France - A.W.