Dax, feria de l'Assomption, corrida en Castella majeur

Aguado coupe une oreille. Castella, deux trophées au quatrième exemplaire mais refuse de sortir en triomphe par respect pour Luque, blessé, qu’il remplaçait. L'honneur d'un homme !

Toréer, c'est Castella! Voilà, enfin de la toreria, de la tauromachie profonde, inspirée et dessinée, ce que l’on avait quasiment perdu depuis la faena victorieuse d’El Rafi vendredi soir. Trois toreros, trois styles, trois manières…de toréer. Vraiment. De cette confrontation luxueuse de soie et velours Sébastien Castella sort primé, légitime vainqueur. Si Aguado et Rufo ont eu mérite propre, celui qui, un temps, fut numéro un mondial, assurément ce temps, le plus grand torero en activité, a recouvré, après sa sixième sortie en triomphe de Madrid au printemps, la tauromachie tellurique et pleine qui fait son succès depuis vingt-trois saisons d’alternative. Les toros du Pilar, lot de remplacement convoqué in extremis, étaient beaux d’allures mais faibles globalement et frappés de couardise par envies de fuite récurrente. Mais les Pilar nobles aussi, noblissimes même. Alors avec « Quitasol », rouquin allègre, Castella a ourlé de ces œuvres fines et variées qu’il maitrise à la perfection de lenteur et de douceur. Somptueux à la cape, il a été pleinement à la muleta, tuant d’une épée entière, enfin. La saveur exprimée d’un toreo de profondeur luxueuse. Castella revient de trois ans sans toros. Il a voulu voir le monde, peindre, aimer et rêver. Il est à nouveau maitre des ruedos.

Ce mardi, dernier jour de feria. 11h corrida à cheval.

18h, corrida de La Palmosilla pour Juan Leal, Leo Valadez et Angel Tellez

