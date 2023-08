Dax, feria de l'Assomption, El Rafi et Aldeano

La jeunesse est grande! D’une bien maussade corrida de Victoriano del Rio est sorti, au bout d’une certaine usante lassitude, un sixième exemplaire, absolution sur course fadasse. Miracle du toril. Un grand toro. « Aldeano », une beauté animale qui a conjugué le noir et blanc de sa robe belle à l’expression de la race, de la caste, de la charge, de l’alegria. Toro complet. Qu’il fallait savoir toréer. Ce sont les meilleurs cornus qui exigent la plus exacte tauromachie, la plus sincère, la plus fine. Rafaël Raucoule, gamin de Nîmes, a voulu, lui, être torero quand il est entré à la maternelle. Il l’est devenu un jour de juin d’il y a deux ans, dans Arles, des mains de Daniel Luque. Depuis, El Rafi, n’a cessé de promener sa gueule d’ange et son toreo de douceur partout ou presque où il a torée. Ce jour d’ouverture dacquoise il a été grand avec un grand toro. L’ardente conjugaison harmonieuse des sublimes. Une faena toute de douceur, tout en bonheur. Illuminé, porté par la perception de sa qualité, El Rafi est allé au bout de sa si belle histoire. « Aldeano « et Rafaël, unis dans un même crescendo. Portés, les deux, par la charge inlassable du toro et par la main gourmande du jeune homme qui répétait le bréviaire taurin, encore, en réinvitant « Aldeano ». Une grande estocade d’effet immédiat. Et dans le soir qui tombe, l’écho d’une faena qui va résonner bien au-delà d’Adour

