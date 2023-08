Dax, feria de l'Assomption, la complexité des La Quinta

Corrida complexe mais soutenue

Rome ne s’est pas faite en un jour. En tauromachie comme en musique la maitrise vient avec l’expérience. C’est ce qu’il faut retenir de la prestation d’El Rafi et de Clemente. Sans leur faire offense. Car oui, il fallait, ce jour de « petits gris » de La Quinta, le savoir et la maitrise pour venir à bout d’une corrida exigeante, compliquée, qui ne s’est pas laissée faire. Des toros qui nécessitent, toujours, parce que c’est leur race, une lidia totale, adaptée, approfondie, appropriée, réfléchie, précise. Pour des faenas que ces toros exigent le plus souvent courtes. Le lot dacquois était mieux fagoté que son homologue montois de juillet. Avec typicité morphologique et sacrées armures en pointes. Mais autant La Quinta de la Madeleine a sorti une course noble et suave, autant les exemplaires dacquois avaient l’exigence qui rappelait par moment leur lointaine parenté avec les Adolfo ou les Victorino Martin. Ces Santa Coloma, rame précieuse, réclament du savoir. Beaucoup. Ils demandent muleta basse gérée à hauteur de museau. D’être décisif. Vite. Sous peine de se faire croquer les mollets. Les La Quinta dacquois sont tous morts bouche fermée et se sont promenés avant cela dans des charges à géométrie variable, tête haute un temps, pour humilier, puis charger, puis se restreindre. Et redresser le cap à hauteur de thorax d’homme pour ne plus rien offrir enfin. Des toros dont certains ont mis la cavalerie à l’épreuve avec une palme particulière pour le tercio cavalier de Gabin Rehabi au dernier exemplaire de la course. El Juli sans forcer outre mesure a fait démonstration d’efficacité et de réalisme, sa formidable puissance à laisser venir le toro lui a permis de gentiment s’imposer pour ses adieux. C’est ce qu’il fallait faire, engager l’affaire sans tarder, puis avoir la capacité de laisser venir en essayant d’être doux. Illustration de la complexité du dossier. La Quinta, dans cette expression, ce jour, ardue mais pertinente, a sans doute été austère pour certains. Absolument entretenue pour les avertis. Une corrida compliquée mais pas impossible.

Ce dimanche novillada de Montealto à11h. Corrida de Pedraza de Yeltes le soir.

