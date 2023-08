Dax, feria de l'Assomption, naufrage des toros de La Palmosilla

L'automne est tombé sur Dax. Clôture cata sous un ciel gris de plomb à l’image du reste. Le toros de La Palmosilla, tous bien carrossés, ont pourtant fait sombrer Dax, le monument du parc Théodore -Denis tel un bateau ivre fonçant sur les récifs. Décastés, faibles à l’outrance, sans jeu, sans jus, les six exemplaires sans doute bon pour la daube…quoique ! Pourtant. Pourtant cet élevage depuis plusieurs années remporte des prix à Pamplona et ailleurs. On doutait certes de la cuvée ayant suivi les péripéties peu glorieuses de la ganaderia depuis le début de la saison. Patatras. Une corrida pour le dépit. Une course pour l’oubli. Vite. Rien dans ces toros pourtant tous présentés très honorablement si ce n’est le vide incommensurable. Une « moruchada ». Et c’est dans ce contexte sinistre qu’il faut rendre hommage aux deux toreros qui ont tout tenté pour soustraire la corrida à la léthargie générale qui pouvait s’avérer létale quant aux enthousiasmes des plus indécrottables optimistes. Sans Juan Leal, sans Angel Tellez. Bernique. Rien plus rien égale le néant. Dans l’intégrité, chacun dans leur style, les deux diestros ont, avec opiniâtreté intègre, respectant leur statut et le public qui paye, tout essayé pour faire avancer les bovins. Il faut leur rendre cette grâce. Les deux qui en tuant auraient pu être récompensés. Pour leur mérite grand. Mais ce jour encore les épées ont fait défaut. Autant que les toros.

Castella, Pedraza. Et puis rien. Ou pas grand chose! Une feria bien maussade s’est achevée sur un ciel d’automne. Une cuvée bien fadasse question toros. Il faut sortir du morose les formidables Pedraza de Yeltes, exemplaires en présentation, en race, avec notamment trois très grands toros, une course gâchée, gaspillée par manque d’efficience et d’engagement des hommes. La Quinta, sans être bonne, aurait permis, avec des gens de plus grande expérience, même si El Juli coupe une oreille de pré- retraité. La « moruchada » de la clôture n’est que le point final désastreux d’une feria qui a manqué de sel, de poivre et de piment. Et de tauromachie tout autant, aussi ! Une feria marquée également par la faillite générale avec les épées. Bilan maigre comme un jour de carême chez les cisterciens. Ou sec comme un coup de trique. Au choix. Reste Cartagena à cheval avec un sacré lot de Murube, élevage que l’on voudrait bien revoir à pied. Le succès indiscutable et beau d’El Rafi en ouverture sur le sixième très bon toro de Victoriano del Rio. Et la rédemption pour l’Assomption. La lumière. Le triomphe de Sébastien Castella dans une faena ourlée, onctueuse, classieuse, admirable, un exercice complet de la cape au coup de lame. Castella, la majuscule qui cache, un peu, les très nombreuses minuscules.