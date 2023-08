Dax, feria de l'Assomption, Pedraza, Ô Pedraza !!!!!

Quand on gâche les toros....Deux heures cinquante de course, dix avis, vingt-cinq descabellos, un toro rentré vivant…tout cela pour ça ! Un gâchis. La course pourtant était sacrément belle, forte, racée, typée, noble à l’extrême, un délice pour cinq des six exemplaires de Pedraza de Yeltes avec les trois premiers, grands toros. Des Pedraza qui humiliaient, buvaient les leurres, prenaient et reprenaient sans cesse la muleta, ne demandaient qu’à passer puis repasser encore et encore dans les tissus. Une course par ailleurs très mal « lidiée » et très mal piquée alors que plusieurs Pedraza avaient des intentions joliment belliqueuses au cheval. Du gâchis ! Seul Rafaelillo, au toro d’ouverture, dessine faena profonde et belle avec de grands « muletazos » onctueux et savoureux. Il part pour un, voire même deux trophées possibles au regard de la qualité de la rencontre superbe entre le torero et son Pedraza…patatras…faillite au fer, chapelet de descabellos. Cortès, lui, torée un peu. A dextre. Pas mal. A gauche, que dalle ! Au-dessous du niveau proposé par ses deux exemplaires. Fonseca, jeune homme enthousiaste, se trompe de tauromachie. Le spectaculaire ne passe pas. Deux « porta gayola » ne font la « lidia ». Il entend trois avis à l’ultime et subit l’affront de n’avoir pas su tuer. C’est avec les grands toros que l’on voit les grands toreros. Luis Uranga, l’éleveur, est sorti en pétard. Il y a de quoi.

Callejon spécial feria en direct, midi-treize heures.

Ce lundi matin novillada sans picador à 11h.

18h, quatrième corrida du cycle, toros d'El Pilar pour Sébastien Castella, Pablo Aguado et Tomas Rufo.