Dax, feria Toros y Salsa, Luque Immense, Urdiales et Clemente récompensés

Forte entrée. Gosse ambiance. Bonne corrida animée.

Diego Urdiales: oreille. Daniel Luque: 2 oreilles. Clemente: oreille, oreille

Et Luque, à nouveau,illumine Dax! La corrida de Jandilla a été juste, courte de charge et sans dimension de race. Elle aurait pu anémier cette conclusion de saison. Les trois hommes en piste l’ont sublimée. Diego Urdiales d’abord. Le torero de la Rioja, pays de grands crus, est comme un vin de garde qui exhale, saveur belle, étoffe, bouquet et rondeur pour qui sait déguster. Sa tauromachie classique est pure, exempte de toutes scories, de posture, d’artifices. Urdiales a livré sa composition fine à un premier toro au jeu pimenté. Il termine par des naturelles d’un autre temps, de facture académique, et par des « trincheras » qui auraient fait lever Séville et Madrid. Il tue d’un « espadasso », une épée de maitre d’armes. Un pavillon tombe dans la logique. La fête commence. Luque touche un Jandilla correctement fagoté mais qui ne livre rien. Alors, dans une infinie douceur, le sévillan va offrir l’intégralité de sa classe immense. L’arène debout hurlant son nom chante Luque. Il torée comme souffle une brise d’été. C’est insensé. Immense. Une épée d’effet immédiat. Deux oreilles. Luque dans son écrin dacquois. « Clemente » n’a pas l’exercice ni la maitrise de deux qu’il accompagne. Il va mettre alors son âme et son opiniâtreté pour hisser sa tauromachie au-dessus des carences et des ambigüités pernicieuses de ses deux toros. Le matador aquitain récompensé aux efforts et à la volonté.

