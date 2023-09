Dax, feria Toros y Salsa, Salenc en triomphe

Cocktail à curiosités. Cartel très éclectique ce jour avec tout d’abord les toreros, Robleño, De Justo, Salenc, trois générations, trois styles de tauromachie, mais surtout avec la présentation des toros de Pallarès. Suivie du coin de l’œil, la ganaderia, depuis plusieurs saisons, par les amateurs avisés et les organisateurs patentés. Cet élevage de la région de Séville prend de la dimension depuis une brochette d’années. Avec des hauts, du moyen et des bas. Et elle intrigue aussi par son histoire. Et l’alchimie qui l’a bâtie. Pallarès, est vieille entité qui date des années trente de l’autre siècle, mais qui a été réanimée après un long travail de sélection. Et des mélanges particulièrement osés. Qui constituent d' une épopée laquelle tient aussi de la légende et du mystère entretenu. Ces toros ont, entre autre, la particularité d’avoir deux fers, l’un porté en haut de la patte pour dit-on signifier l’origine Santa Coloma via Buendia et Bucaré, l’autre, en bas, génétique plus métissée, mélange étonnant et détonnant de Vistahermosa- l’une des sept castes fondamentales du toro de combat, rame qui a donné quasiment tous les Domecq de la terre – et Cabrera, origine partagée avec les…Miura. Pas banal ! Intriguant. Sacrée « mesclagne » en vérité qui fait en fait l’intérêt supposé de cette ganaderia peu vue, tenue depuis près de cent ans par la même famille référente Benitez Cubero.

ⓘ Publicité

Sans Salenc....pschittttt! Les Pallarès, attendus, ont déçu, non quant à leur présentation impeccable, mais au regard de leur comportement. Un lot indécis, sans fond, doutant et douteux, des toros vite arrêtés, pernicieux et sans classe, sans émotion, et pour dire aussi, sans effets aucun au cheval. Bref il a fallu toute l’opiniâtreté, la maitrise, l’envie et aussi la décision d’Adrien Salenc pour que la course sorte de la terrible torpeur léthargique équatoriale qui a plombé l’arène. Public, toreros et toros compris. Le jeune provençal de Madrid avait dit sa volonté de ne pas manquer ce rendez-vous important. Il oblige son premier exemplaire, un beau gris très typé en cornes qu‘il conduit doucement, gagnant peu à peu puis s’imposant des deux mains par des séquences liées. Il est inspiré. Le cénacle sort de la sieste. Salenc, ensuite, alors que l’assemblée est retombée dans une monotonie apathique, va contraindre l’ultime Pallarès. Autre beau spécimen à robe de cendres et armures en pointes. Adrien Salenc va l’instruire, faire naitre une faena improbable. Il tue bien, efficace et rapide. Un second trophée tombe légitimement. A vingt-six ans, trois ans après son alternative le nîmois savoure un succès sans conteste qui doit lui ouvrir des perspectives. Il sera chez lui jeudi prochain en ouverture des Vendanges. Le reste? Robleño avec la médiocrité d'abord et sans doute en dessous des rares capacités de son second toro. De Justo, avec les pires!

Ce dimanche 17h30 clôture de la saison dacquoise. Toros de Jandilla pour Diego Urdiales, Daniel Luque, qui a coupé deux oreilles ce samedi à Arles pour sa reprise, et le bordelo- pouillonais Clément Dubec