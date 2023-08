Dax, première corrida de la feria ce vendredi, le retour de Talavante

Faute de roi, sans Roca Rey, c’est un archange du toreo qui entre dans Dax.

Talavante, mystique et christique, un torero d’absolu, un archange qui accepte l’immolation. Talavante est un cas. Héritier d’un autre matador de l’impossible immobile, de la tauromachie sacrificielle, de ces chants silencieux de la tauromachie d'invraisemblable quiétude, Jose Tomas, légende tue, avec lequel il a un temps partagé le même apoderado faiseur de saints, Antonio Corbacho. Talavante est de Badajoz, haut lieu des sanctifiés de la tauromachie du sud extrême. Au cœur de cette Estrémadure sèche comme une pénitence et belle comme une prière. Il a trente-cinq ans. Il dit de son toreo qu’il est indéfinissable. Si ce n’est qu‘il tout est tout à la fois d’une terrible exposition « trancrédiste », d’une statique dramatique, et d’une lenteur de pénitent, soir de carême. On n’aime pas Alejandro Talavante, on le vénère. Il a aussi cette gueule improbable taillée au couteau, ce regard, prégnant qui raconte la beauté des laids. A renvoyer au portrait de Francisco Pacheco par Velasquez au musée du Prado. Même austérité, même grandeur. Même hispanité dite. Hidalgos. Depuis son alternative des mains de Morante, autre phénomène majeur, en juin 2006, Alejandro Talavante est sorti cinq fois en triomphe de l’arène de Madrid, la cathédrale du toreo orthodoxe. Il a également connu des moments sombres comme parfois son âme torturée en porte. Il s'est enfui un temps loin des arènes et du monde agité qui ne lui convient pas. Trois ans ailleurs, seul ou peu s'en faut, dans les collines inondées de lumière de ses hautes terres. Retour en grâce extrême à Arles en 2021. La saison dernière, il replonge dans les névroses qui le hantent et reprend un nouveau chemin de croix. Il subit la turpitude suprême et doit laisser un toro rentrer vivant à Madrid lors de la feria d'automne. Annus horribilis. En dépit du reste. Quelques beaux triomphes, ce n'est pas négligeable, à Bilbao, Nîmes, Arles ou Salamanque. Mais Alejandro Talavante est un Phoenix grave. Il vient de gracier un toro à Lunel, un autre à Almendralejo, de triompher à Valence, à Olivenza, de manquer, pour faillite du sabre, un succès apothéotique à Séville. Il est avec Morante de la Puebla, autre génial génie imputrescible, le torero avec le plus de personnalité. Sa main gauche magique est divine, d'elle naissent des volutes de soie, ses improvisations, ses abandons en font un créateur inimitable, unique. Talavante est plus qu'un torero. C'est un rituel!

