Dax,"Toros y Salsa": Luque, l'incandescence de l'essence

La clôture de la saison taurine. Corrida du Puerto de San Lorenzo pour Morante de la Puebla, le sévillan Juan Ortega. Et surtout le retour de Daniel Luque, l’homme qui le 13 aout a gracié le toro Sardinero de La Quinta. Deux oreilles au cinquième toro, pour Luque, sortie en triomphe, encore. Pour le reste, corrida maussade et du détail rare.

Très beau menu, bien maussade dégustation.

Du lourd doré sur tranches, voilà le programme de que ce "Toros y Salsa" proposait sur deux jours et dont on espérait sauce épicée et goûteuse. Ouverture samedi par Domingo Hernandez pour les cornus, avec envie que les Domecq offrent course et tenue. Et un cartel de rêve. El Juli, son retour à Dax après cinq ans d’absence pour le castillan qui vient de réaliser une saison de grand format après une temporada 2021 qui a été marquée par la revitalisation de sa tauromachie. Et qui revenait de blessures. Avec lui Emilio De Justo pour son unique prestation de l’année dans le sud-ouest suite à sa gravissime séquence terrible début avril à Madrid. Le matador d’Estrémadure triomphe partout de manière saisissante depuis sa reprise fin aout. Enfin Tomas Rufo, secoué par les cornes tout récemment également le néo- matador qui monte avec assurance et beau talent. Ce dimanche, final en feu d’artifice souhaité. Les Puerto de San Lorenzo face à un trio de grande envergure. Morante de la Puebla, divinité du toreo, qui devait rachat à Dax après sa bien pâle prestation d’août. Dieu accompagné du Messie: Daniel Luque, retour sur le sable de son tellurique et éruptif triomphe historique du 13 aout dernier. L’homme qui marche sur l’eau accompagné du sévillan de Triana Juan Ortega qui vient de signer sublime épitre lors de la corrida goyesque de Ronda, Sur le papier, pour terminer par l’un des sommets de la temporada.

Luque sinon rien. Ou peu s'en faut. Mais Luque...entendez vous!!!

On va évacuer le dispensable déjà oublié. La corrida des toros de Domingo Hernandez. Incohérents, distraits, décastés, les cornus, sans rendu et sans jus. De Justo et Rufo coupent chacun une oreille dans une course marquée par le manque criard de qualité des toros. El Juli lointain au premier, bien mieux au deuxième, mais sans convaincre et semble t- il en manque et d'énergie et de décision. De Justo, le cou dans les épaules, marqué physiquement, éprouvé peut être. Las, nous a t- il apparu. Rufo dans un registre de classicisme de bel aloi et de bonne tauromachie mais sans l'exaltation que l'on espérait. Ce dimanche, le final. Maussade course de Puerto de San Lorenzo, toros fades et trop justes de charge, mansos parfois, sans alegria tous. Morante offre détails incandescents mais rares avec le plus mauvais lot. Ortega savoureux par instants fait beau début de première faena puis le sévillan est rattrapé par un toro rétif. Il ne voit pas ensuite, Ortega, les possibilités du dernier. Reste le sauveur de Dax et autres lieux en toutes contrées taurines. Daniel Luque, l’homme qui fait frissonner les foules. Après son premier insipide il livre la messe par cantate. Accompagné de l’harmonie de La Néhe, majestueuse, qui accouple récital musical à la faena de de l’andalou. Luque! hurlera la foule dans la nuit qui gagne au terme d’une seconde lidia monumentale encore. L’homme que les dieux bénissent s’est abandonné. Une nouvelle fois. De velours, de soie, un concerto de vérité par tauromachie grande. C’est magique. C’est somptueux. C’est éminemment taurin. Aussi. Surtout et avant tout. Dans la douceur extrême d’un toreo qui porte au firmament. Luque! hurle et chante la foule tandis que son toro s’effondre. La dacquoise aux yeux noirs n’a d’yeux que pour lui ! Et les hommes ne se cachent pas pour pleurer d’émotion.