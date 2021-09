De l'Homme de Tautavel aux origines de la Catalogne, on remonte le temps avec Hélène Legrais

Romancière et férue d'Histoire, Hélène Legrais nous raconte les épisodes marquants du passé des Pyrénées-Orientales.

Jean Abelanet a gardé tout sa vie en mémoire ce moment unique pour le passionné de Préhistoire qu’il était. C’était en 1948, l’année même où cet universitaire rivesaltais a été aussi ordonné prêtre. Sacrée année. Un de ses cousins lui tend un bout de papier journal qui contient quelques bouts d’os et des dents qu’il a ramassés près d’une grotte des Corbières envahie par la végétation qui sert d’abri aux moutons.

On peut être ecclésiastique et avoir le sens des affaires, l’abbé François Rous en a fait la preuve éclatante : en faisant le buzz comme on dit aujourd’hui, il a réussi il a réussi à convaincre ses collègues de toute la France d’adopter le Banyuls comme vin* de messe à la fin du XIXe siècle. Un coup de maître !

Le 8 septembre 1877, un vieil homme exhale son dernier soupir à Mesnil sur l’Estrée dans l’Eure. Presque dans la misère. Dans un total anonymat. Son nom ne dit plus rien à personne, du moins en France métropolitaine.

Les vins doux naturels* sont une spécialité du Languedoc-Roussillon mais les Pyrénées Orientales concentrent 95% de la production : Rivesaltes, Banyuls et Maury.

Et si nous remontions à la source, là où tout a commencé ?

A Ria où un drapeau catalan flotte fièrement sur les ruines du château au sommet de la colline qui domine le village pour rappeler que c’est là qu’en 840, donc en pleine période carolingienne, est né Guifré qui sera le fondateur de la dynastie de la Maison de Barcelone régnant sur la Catalogne et appelée à dominer une bonne partie de la Méditerranée.

