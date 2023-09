De Prissac à Argenton-Sur-Creuse : bienvenue chez vous en images

Maxime Daniel et Manuel Bonnefond

L'Anglin, l'Abloux et la Sonne sont les 3 rivières qui arrosent Prissac. C'est une des particularités de cette petite commune du Berry que Dominique Biardeau 2ème adjoint à la mairie et Mireille Vanier 3ème adjointe ont mis avant lors du passage de France Bleu Berry ce lundi au Resto Léon.

Sébastien Balacé le propriétaire cultive un aspect authentique de son établissement avec les poutres et les pierres qui décorent l'intérieur. Côté cuisine on lui colle dans le village, la réputation de "gourmet de Prissac".

Un sanctuaire pour animaux

À un kilomètre et demi du centre-bourg, sur cinq hectares, Luizo un Argentin amoureux du Berry, dispose d'un paradis pour animaux voués à une mort certaine, venus finir le reste de leurs vies paisiblement dans ce sanctuaire.

Cochons, moutons, poneys, chèvres, chiens et lapins vivent en communauté et en paix.

Artiste reconnue internationalement pour ses céramiques, Brigitte Pénicaud a posé en 1982 son four à bois à Prissac et continue aujourd'hui encore de créer des pièces utilitaires et des vases.

Au mois de juillet 2024, elle exposera à la galerie Capazza de Nançay "plus belle galerie d'art de France" dixit Brigitte.

Le resto Léon à Prissac - Maxime Daniel

Double cuisson à la graisse de bœuf

Route de Châteauroux à Valençay le Resto-Brocante affiche fièrement la couleur. Frites maison cuitent à la graisse de bœuf.

Cet établissement où l'on peut aussi bien manger du snacking que des moules royales permet à tous les chineurs affamés de se régaler les yeux autant que le ventre. Un hangar rempli de meubles et de bric à brac jouxte le restaurant.

A gauche sur la photo, Elsa Bon-Mahé, apicultrice productrice récoltante, commercialise son miel et ses bougies tous les deuxièmes vendredis de chaque mois au marché de Luçay-Le-Mâle.

Des bûches ovales ?

Castel'Praliné installé à Valençay ainsi qu'à Châteauroux a invité un nouvelle pâtisserie dans le cadre des journées du patrimoine et du week-end impérial des 16 et 17 septembre dernier. La recette fût un tel succès que le gâteau va intégrer les vitrines des magasins.

Déjà à l'affut des nouveautés pour les fêtes de fin d'année, Joël et Michaël Boyer-Pereira songent à une bûche sur la coupe du monde de Rugby.

Le Resto-Brocante de Valençay - Maxime Daniel

Eloïse Monziès est une cheffe de cuisine aux multiples talents. Depuis quatre mois elle les propose dans une boutique à Vierzon, La vitrine .

Plats à emporter ou à manger sur place, sa nourriture se prépare et se consomme rapidement. C'est en amont que l'équipe de cuisinières passe du temps à la préparation des repas avec de produits locaux et de qualités.

C'est en partie Céline Millerioux, chargée de développement à l'écopôle alimentaire de la Chaponnière qui fournit Eloïse en légumes bios.

Deux chefs et un chœur

Loïc Pierre, chef de chœur, mais aussi époux d'Eloïse Monziès, dirige les chanteurs de Mikrokosmos depuis sa création en 1989. Egalement directeur artistique, il est en charge du festival de la voix de Châteauroux du 17 au 19 mai 2024.

L'équipe au complet du restaurant la vitrine à Vierzon. - Maxime Daniel

Tout est bio dans les locaux

Même concept, mêmes recettes mais sur une plus grande surface. La Grigne bio a déménagé son four à pain et son pétrin rue de la poste à Châteauroux.

L'odeur alléchante des viennoiseries et des bonnes pâtisseries de Jérôme et Delphine Sartout vous fera vous arrêter dans cette nouvelle boulangerie, avec comme avantage dans ce nouveau lieu, de pouvoir consommer les produits sur place.

Jérome et Delphine Sartout - Maxime Daniel

Un évènement joyeux à faire immortaliser ? Rendez-vous au 3 rue Jean Jaurès à Châteauroux dans la boutique Hell Games chez Aurélia et Sébastien.

En plus de leur studio photo et des prestations mariages (entre autre), le couple propose des jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôle et figurines.

Aurélia Boulade, co-gérante du magasin Hell Games à Châteauroux. - Maxime Daniel

Nouveaux horaires

Le musée Bertrand de Châteauroux se met aux horaires d'automne. Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Johan et Claire du musée Bertrand à Châteauroux. - Maxime Daniel

Bien-être pour bien naître

L'élément studio de yoga et de pilates est le nouveau lieu bien-être d'Argenton-sur-Creuse. Au fond d'une allée au 57 ter eue Jean-Jacques Rousseau Elodie Ronco, la propriétaire mais aussi professeure de yoga et de sophrologie a fait de cet endroit un centre de soins et de plaisirs.

Avec Elodie Airiau , ostéopathe, elles se spécialisent dans les cours prénataux pour permettre aux futurs parents des accouchements sans douleur et aussi des soins pour bébé par le crâne.

D'ici la mi-novembre, dans la dépendance actuellement en travaux, Aline Monnet s'installera en tant que coiffeuse avec des produits naturels, non agressifs, toujours dans l'esprit bien-être du centre.

Librairie de seconde main et thés de premiers choix

Au rez-de-chaussée de l'établissement, Stéphanie Back, blancoise de naissance a ouvert un petit salon de thé très chaleureux et décoré avec goût dans lequel une soixantaine de variétés d'infusions sont proposées.

Envie d'un brunch ? Rendez-vous chez Stéphanie, au salon de la comtesse aux pieds nus .

Et si vous aimez lire, vous trouverez des livres d'occasion à des prix intéressants. C'est écono et écolo.

L'équipe de l'élément studio, centre de bien-être. - Maxime Daniel

A lundi à Diors aux aromatiques du Berry.