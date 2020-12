Découvrez et jouez avec la Fonderie Obertino de Morteau (25)

Durant la quinzaine des fêtes, nous partons à la rencontre de l'univers de la fonderie chez Obertino, à Morteau (Doubs). Découvrez son savoir-faire, et remportez vos cloches de table et l'exclusive France Bleu Besançon : une autre façon de se taper la cloche en période d'agapes !

France Bleu Besançon soutient le savoir-faire de Franche-Comté !

Bienvenue à Morteau, berceau del'entreprise Obertino, fonderie artisanale de cloches en bronze.

Un savoir-faire de trois siècles

La fabrication de cloches en bronze est intimement liée à la famille Jean Obertino depuis plus de trois siècles. Fondeurs de cloches itinérants en Italie et en Suisse avant de venir s’installer en France au début du XXème siècle et en 1931 à Morteau, plusieurs générations d’Obertino ont perpétué ce savoir-faire séculaire jusqu’à nos jours.

Une fonderie patrimoine de Franche-Comté

Yves et Sylviane Obertino ont été les dignes successeurs de cette saga familiale jusqu'à fin 2017. Depuis 2018, Siv-Chheng Tiv a repris le flambeau pour écrire une nouvelle page de l'histoire Obertino à Morteau.

Dans la fonderie artisanale de Morteau, on fabrique plus de 200 modèles de cloches différents dans le strict respect de la tradition. De la clochette souvenir à la cloche de bétail, en passant par les médailles ou les bas-reliefs, chaque produit est moulé manuellement avant d’être fondu et décoré à la main

Le moulage

Toutes les cloches fabriquées à la fonderie Obertino de Morteau, reconnue depuis 2011 “Entreprise du Patrimoine Vivant”, peuvent être personnalisées à la demande.

Les cloches Obertino

Jouez et remportez vos cloches !

Jouez avec le langage et les mots de la fonderie, tous les matins à 8h48 !

Pourquoi et comment parle-t-on de "tatot", du "battant" ou encore de "collier" ? Vous saurez tout, et grâce aux explications des mouleurs et autres tourneurs de la fonderie, tout le monde aura le même son... de cloche !

Gagnez chaque jour votre cloche de table, et participez au grand tirage à la rentrée pour gagner en plus une cloche Obertino d'une valeur de 400€, aux couleurs de France Bleu Besançon : une pièce de collection unique !