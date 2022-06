Découvrez le clou de la Cathédrale de Strasbourg

Réécoutez Pierre Nuss enfoncer le clou de la cathédrale Copier

Aujourd’hui, nous allons parler mesures et géométrie. J’en vois déjà un ou deux qui sont en train de pâlir, ne vous inquiétez pas, c’est à la portée de tous les alsaciens. De tous, même, touristes compris. Touristes car je vous emmène à la cathédrale de Strasbourg, s’Strossborjer Menschter. Ou encore Liebfrauimünschter z'Stroosburi, littéralement la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg en français.

Je crois que tous les alsaciens l’ont au moins déjà visitée. Et si ce n’est pas la cas, mais qu’attendez-vous ?! Entre 1647 et 1874, pendant plus de deux siècles, elle fut le plus haut édifice du monde. Le diable est dans les détails, et c'est ce que je vous invite à aller voir : les détails. Un tout petit détail qui vous rappelle ce gigantisme, cette flèche que l’on voit de si loin dans la Plaine du Rhin. Mais sans monter une seule marche, oui, car maintenant, on entre dans la cathédrale par une rampe, c’est le même accès pour tous. Le détail dont je veux vous parler aujourd’hui est un clou, le clou de la cathédrale.

Il y en a sûrement eu plein d’utilisés lors la construction, mais celui-là est spécial. Lorsque vous entrez dans la cathédrale, par le portail de gauche, arrêtez-vous dès l’entrée, attention il n’y a pas beaucoup de lumière. A peu près au milieu de cet espace, vous verrez à vos pieds un petit clou planté dans le sol, avec une tête d’à peu près un centimètre de diamètre. Ce clou est exactement à l’aplomb de l’unique flèche de la cathédrale. Si vous accrochiez un fil à plomb au point le plus haut de la cathédrale, et qu’il traversait les pierres, un fil à plomb magique, quoi, vous atterririez pile sur ce clou.

Et le plus impressionnant est que ce petit clou est exactement entre le niveau de la mer et le sommet de la flèche. Je précise que ce calcul a été effectué au Moyen-Âge. Une belle symétrie, pile 142 mètres au-dessus du niveau de la mer, 142 mètres au-dessous de la plus haute flèche construite au Moyen-Âge qui ait subsisté jusqu'à nos jours. Bon, le clou du spectacle à l’entrée, c’est un peu ballot, alors n’oubliez pas d’admirer les rosaces, les piliers, la chaire de Kaysersberg, le pilier des anges et le Grand Orgue, il y a tout plein d’autres choses moins connues dans la cathédrale, toutes aussi passionnantes, à l’intérieur comme à l’extérieur, alors prenez-vous le temps de la visite !