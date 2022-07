Saviez-vous que Pablo Picasso avait un faible pour la pêche au lamparo ?

Face à la mer, le musée Picasso à Antibes occupe le château Grimaldi et abrite environ 245 œuvres de l'artiste, mais pas seulement. Voilà pourquoi France Bleu Azur a demandé au conservateur du musée, Jean-Louis Andral, de décrire ses 5 favorites.

La déesse de la mer de Joan Miró

"La Déesse de la mer" de Joan Miró sur la terrasse du Musée Picasso de Antibes - Lilas Contesso

Jean-Louis Andral le Conservateur du Musée Picasso de Antibes au micro France Bleu Azur de Daria Bonnin Copier

Les bronzes de Germaine Richier

Un bronze de Germaine Richier sur le muret du Musée Picasso de Antibes - Lilas Contesso

Jean-Louis Andral le Conservateur du Musée Picasso de Antibes au micro France Bleu Azur de Daria Bonnin Copier

Le Concert de Nicolas de Staël

"Le Concert" de Nicolas de Staël au premier étage du Musée Picasso de Antibes - Lilas Contesso

Jean-Louis Andral le Conservateur du Musée Picasso de Antibes au micro France Bleu Azur de Daria Bonnin Copier

Pêche de nuit à Antibes de Pablo Picasso

"Pêche de nuit à Antibes" au Musée Picasso de Antibes - Lilas Contesso

Jean-Louis Andral le Conservateur du Musée Picasso de Antibes au micro France Bleu Azur de Daria Bonnin Copier

Nu assis sur fond vert de Pablo Picasso

"Nu assis sur fond vert" de Pablo Picasso au Musée Picasso de Antibes - Lilas Contesso

Jean-Louis Andral le Conservateur du Musée Picasso de Antibes au micro France Bleu Azur de Daria Bonnin Copier

Le musée Picasso est ouvert du mardi au dimanche jusqu'au 15 septembre en journée continue, puis hors saison de 10h à 13h et de 14h à 18h. Jusqu'à la fin septembre, découvrez l'expo de l'été sur les dessins papier de Jaume Plensa.

Comment visiter le musée Picasso d'Antibes gratuitement ?

Il y a 2 périodes d'entrées libres dans l'année. En 2022, ce sera du mardi 1er novembre 2022 au dimanche 6 novembre 2022. Puis en 2023 du mardi 7 février 2023 au dimanche 12 février 2023.

Toute l'année, les personnes à mobilité réduite sont accueillies gratuitement, ainsi que les moins de 18 ans, les détenteurs de la carte "lol 16-25" de la Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis, de la carte « CapAzur Culture » (16/26 ans) du Pôle Métropolitain, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les artistes (Maison des Artistes ou AGESSA), les conservateurs et les personnels scientifiques des musées de France, les membres certifiés appartenant au ministère de la Culture, à la Direction des Musées de France ou à la DRAC PACA et les enseignants et étudiants en histoire de l'Art, en Arts plastiques, en Archéologie et en Architecture.