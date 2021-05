Découvrez les 3 monuments classés à Ronchamp. Ep.2

Le puits Sainte Marie reste le seul vestige important des mines de Ronchamp encore visible aujourd'hui, suite à leur démantèlement en 1958. Il est situé sur la route qui mène à la chapelle. Le puits fut percé en 1864 et avait une profondeur de 359m. Le puits est abandonné et les bâtiments sont en ruines.

Le Puits Sainte-Marie à Ronchamp © Radio France - Musée de la Mine

Le puits Sainte Marie tombe peu à peu à l'abandon, mais il échappe à la démolition grâce au Docteur Maulini, médecin de la mine et fondateur du musée éponyme. Le chevalement est restauré en 1979 avant d'être inscrit comme monument historique et d'obtenir le label "Patrimoine du XXe siècle". Il est le seul chevalement conservé dans le bassin minier et l'un des derniers témoins architecturaux de l'activité minière locale. La ville en 2011 a accueilli un chantier international et une quinzaine de jeunes venus des quatre coins du monde ont réhabilité les abords du Puits Sainte-Marie. Les vestiges des anciens bâtiments du puits ont été revalorisés ainsi que les voies ferrées et les berlines que l'on peu voir en arrivant.

Le Puits Sainte-Marie à Ronchamp © Radio France - Musée de la Mine

Stéphanie Millot, nous raconte l'histoire du Puits Sainte-Marie dont le musée de la Mine regorge de photographie et outils de l'époque.

Stéphanie Millot, chargée d'accueil au musée de la mine à Ronchamp © Radio France - Pierre Marino