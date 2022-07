Découvrez les griffes du diable à l'église de Hohatzenheim

Réécoutez Pierre Nuss vous parler des griffes du diable Copier

Vous voulez vous aérer un peu ce week-end ? Direction Hohàtzene, Hohatzenheim, pas très loin de Hochfelden, dans le Pays de la Zorn. Il y a eu un regroupement des communes en 2016, Hohatzenheim dépend maintenant de Wingersheim les Quatre Vents.

Mais Hohatzenheim est connu en Alsace comme un lieu de pèlerinage important depuis le 11e siècle, un peu en surplomb par rapport aux environs. Le pèlerinage était dédié depuis le XIe siècle à la Vierge douloureuse, que la très belle piéta du XVe siècle visible dans l’église de Hohatzenheim honore parfaitement. Vous pourrez vous arrêter à Wingersheim et monter à pied vers l’église Saints Pierre et Paul, faire le tour par les champs, flâner dans le parc, admirer la superbe vue vers le Kochersberg, vers Strasbourg.

Imaginez que, là où vous vous tenez, les romains s’y tenaient déjà, ayant bâti ici un de leurs temples. Et vous vous arrêterez devant le porche en bois de la petite mais jolie église du 12e siècle. Là, vous verrez sur la colonne à la droite de la porte d’entrée die Deifelskràlle, les griffes du diable.

Cinq longues et profondes griffures creusées dans le grès. Elles n’ont en fait rien à voir avec le diable. Il s’agit en réalité des traces laissées depuis des siècles par les paysans qui venaient aiguiser et faire bénir par la même occasion leurs outils. Et oui, le contact avec les murs d’un édifice sacré rendait sacré.

Ça paraît logique, non ? Et donc, puisque par contact, les outils touchaient la terre et les récoltes, dans la même logique, cela rendait un peu tout sacré. Donc ne vous en laissez pas conter, pas de diable par ici. Mais des plaques. L’autre chose importante dans cette église est la profusion de plaques remerciant la piéta douloureuse d’avoir laissé rentrer un proche de la guerre, vivant ou seulement blessé, les familles reconnaissantes donnaient de l’argent et persuadées de l’intercession de la piéta, faisaient établir une plaque. La ferveur autour de ce lieu était impressionnante. Partagez cela avec vos proches en vous baladant dans et autour de Hohatzenheim, ce week-end !