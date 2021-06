Découvrir Marseille - Honoré d'Estienne d'Orves

Ce samedi sur France Bleu Provence de 10h à 11h, découverte de Marseille en photo et en histoires, et portrait d'Honoré d'Estienne d'Orves, figure de la Seconde Guerre Mondiale liée à Evenos.

Découvrir Marseille

"Découvrir Marseille", c'est le nom de l'excellente page facebook de Salva qui arpente les rues, monuments et vestiges de Marseille, les sublime en photo et raconte leur histoire à travers des "reportages photos" très complets. Ce photographe amateur est parti, non pas du centre-ville, mais des quartiers Nord et a pour objectif de couvrir les 111 quartiers que compte la ville. Baladons-nous avec lui dans ces quartiers oubliés des guides touristiques et qui comptent pourtant des sites passionnants.

Honoré d'Estienne d'Orves

2021 marque les 120 ans de la naissance et les 80 ans de la mort d'Honoré d'Estienne d'Orves. Fusillé au Mont Valérien (près de Paris), cet officier de marine est un héros de la Seconde Guerre mondiale, martyr de la Résistance, mort pour la France et Compagnon de la Libération. Né le 5 juin 1901 (il y a donc 120 ans jour pour jour) en région parisienne, lui et sa famille étaient et sont toujours liées à la Provence et notamment à Evenos.