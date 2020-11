Défendons nos artisans 100% Icaunais !

100% icaunais, c'est la grande chaîne des contacts quotidienne dans l'Yonne. On se promène, grâce à nos invités qui nous présentent celles et ceux qui font bouger le département.

Aujourd'hui, émission sous le signe de l'artisanat, puisque notre première relayeuse est boulangère à Lucy-sur-Yonne.

Rebecca Corazza pétrit son pain au levain à la main et le cuit dans un four à bois qui a plus de 150 ans à la boulangerie Vagabonde. Une volonté de retrouver le goût et le savoir-faire de la boulange à l'ancienne. Mais qui a des conséquences sur la manière de travailler : il faut nourrir et entretenir ce levain, matière vivante et exigeante.

Elle passe la main à Marion Gagnepain. Vannière, c'est elle qui fait les paniers dans lesquels sont présentés les pains chez Rebecca.

Marion s'est formée dans la seule école de vannerie de France, l'ENOV à Fayl-Billot en Haute-Marne. En plus des traditionnels paniers et cabas, elle créé des objets de décoration dans son atelier de Pontigny.

Elle est aussi membre de l'Association des Artisans d'Art de l'Yonne.

Une association présidée par Françoise Barbier, modiste de profession aux Clérimois. Dans son atelier Axes et Soirs, elle n'utilise que des matières naturelles pour fabriquer ses couvre-chefs, comme la fibre d'ortie.

L'Association des Artisans d'Art de l'Yonne réuni 35 artisans, de la bijouterie à la sellerie, en passant par des luthiers ou encore des céramistes. Elle organise régulièrement des événements, des rencontres avec les membres, notamment une boutique éphémère, à Sens, à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Pour le moment la boutique est fermée, mais vous pouvez aider ces artisans passant par eux pour les cadeaux de Noël.

Françoise a décidé de passer le relais à Axelle Guenver.

Elle a suivi les traces de son père, ébéniste comme elle. Installée à Sergines, elle s'est formée dans la prestigieuse école Boulle de Paris. Si la majorité du travail consiste en la restauration de meubles anciens, Axelle conçoit et fabrique aussi ses propres créations.

