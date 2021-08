Déjà le 500 000ème visiteur du Musée de la Romanité, un plébiscite !

Il a ouvert il y a à peine plus de trois ans, en juin 2018, et a pris décidément toute sa place et au pied des Arènes de Nîmes, et dans le cœur des visiteurs. Le Musée de la Romanité vient d'accueillir, ce mercredi, son 500 000ème visiteur. Malgré la crise sanitaire liée au covid-19 et une fermeture de dix mois, les chiffres sont très encourageants et confirment le succès du musée.

Depuis le 13 mai, le Musée accueille une exposition exceptionnelle intitulée "L’Empereur romain, un mortel parmi les dieux » .