Delwenn Anjela Duval, ar C'houerc'had. 1/5

Le Vieux-Marché, France

Anjela Duval hag he chas a gaver war blasenn ar C’houerchad diboae 2011. Une journée à Vieux-Marché sur les traces de la poétesse, de la paysanne.Un repas, des poèmes, des photos, des souvenirs, une balade à Traon an Dour et un sculpteur qui achevait la statue d'Anjela et ses chiens.