Delwenn Anjela Duval, ar C'houerc'had. 4/5

Le Vieux-Marché, France

Nous descendons à Traoñ-an-Dour en compagnie du réalisateur Sébastien Guillou sur les traces d'Anjela Duval. Anjela qui le jour cultivait la terre de sa petite ferme et la nuit écrivait des poèmes...diouzh an en-dro hag an douar e vo kaoz breman