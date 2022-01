Dernier week-end avant travaux pour le clocher de Collioure

Les travaux de restauration de l'église et du célèbre clocher de Collioure vont débuter cette semaine. Un chantier d'envergure à quatre millions d'euros qui nécessite la pause d'un échafaudage autour de l'édifice.

Il en avait bien besoin après des siècles passés les pieds dans l'eau à affronter la tramontane... le clocher de Collioure, l'un des emblèmes du pays catalan, va bénéficier d'une restauration complète, co-financée par le ministère de la Culture, le Département et la Région.

Une réhabilitation au plus prés de la tradition

Classé en 1923, le clocher édifié au XVIIème siècle méritait une restauration des plus soignées, qui sera d'ailleurs supervisée par l'architecte en chef des monuments historiques, Olivier Weets, et confiée à l'entreprise spécialisée Rodrigues-Bizeul.

Un chantier à plus de 4 millions d'euros, qui va consister à la réfection complète des joints de maçonnerie ainsi qu'au remplacement de tous les cayrous abîmés par des briques d'époque, pour un rendu le plus authentique possible.

La première étape débutera cette semaine avec la pause d'un échafaudage sur l'intégralité du bâtiment. Mais la municipalité a pensé aux centaines de milliers de visiteurs qui prennent l'édifice en photo chaque année. Une bâche reproduisant l'image sérigraphiée du clocher de Collioure recouvrira l'ensemble de la structure métallique.

Le clocher restauré réapparaîtra dans toute sa splendeur début 2023, après une année de chantier. Les travaux de restauration de l'Eglise de Collioure devraient eux se prolonger au moins quatre ans.