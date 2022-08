Des balades en bateaux électriques pour découvrir la ville du Mans

"C'est agréable, surtout avec cette chaleur, ça nous donne un petit air frais", commente un des douze visiteurs. Depuis une heure, les deux bateaux électriques de la visite guidée voguent sur la Sarthe, en direction du Gué de Maulny. Sibyl Davy, la guide, donne des explications sur les différents bâtiments manceaux que l'on peut voir sur les berges.

Algues et sécheresse

Les visiteurs découvrent donc comment passer une écluse et écoutent l'histoire du Gué de Maulny et de son château. Une partie de la visite qui n'était plus accessible il y a peu : "Tout le mois de juillet, on a quasiment pas passé l'écluse. A cause du niveau de l'eau et de la végétation, on allait que côté ville", se rappelle Sibyl Davy.

La balade en bateau avait donc été raccourcie d'une heure. Pour le mois d'août, la durée initiale a été reprise, mais "on voit que le niveau de l'eau a encore recommencé à baisser", s'inquiète la guide. Peut-être faudra-t-il a nouveau s'arrêter avant l'écluse, si la canicule persiste.

Visite de la ville

Le but de cette visite guidée en bateau est de découvrir la ville d'une autre façon : "Les visites qu'on fait à pied, on parcourt pas autant de distance, on voit pas autant de chose de la ville. Donc on peut aborder plein de sujets différents", développe Sibyl Davy.

La maison du pilier rouge, qui propose ces visites, fait aussi des visites guidées plus classiques, à pied ou à vélo. "Il ne manque plus que dans les airs", plaisante la guide. Pour ce qui est du bateau, les visites ont lieu le lundi et le jeudi, à 16h, jusqu'à fin août. La capacité du bateau étant de douze personnes maximum, il est fortement conseillé de réserver. Tarif : 10€ pour les adultes, 6 en tarif réduit.

Pour réserver, il faut appeler la Maison du pilier rouge au 02 43 47 40 30.