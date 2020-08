Des enfants rénovent l'exposition de l'ancien siège de la Gestapo de Châlons-en-Champagne

Lorenzo, Assya, Issac, Romain, Anaé, Lise et Zaineb ont dévoiler la nouvelle exposition de l'ancien siège de la Gestapo de Châlons

Au milieu des officiels et des écharpes tricolores, Assya et vingt autres petits châlonnais avaient hâte de présenter leur travail. "Je suis fière de notre travail. On a rendu hommage aux résistants qui sont morts ici", explique la petite fille.

Les enfants ont complètement repensé l'exposition un peu vieillissante qui se trouvait dans les anciennes geôles de la Gestapo, la police nazi, chargée de traquer les résistants français durant l'occupation. 18 nouveaux panneaux ont été installés. "On a repeint les cadres, choisi les photos et réécrit les témoignages des résistants", explique Lise, 11 ans, lors de la visite.

Le maire de Châlons, le préfet de la Marne ont admiré le travail des enfants © Radio France - Martin Pinguet

Les enfants n'étaient pas peu fiers de faire découvrir cette nouvelle exposition. Le fruit d'un travail de plusieurs semaines en compagnie de Sandrine Brochard et Christian Magrit, animateurs aux centres sociaux Schmit et Vallée Saint-Pierre de Châlons. "Nous avons fait visiter l'exposition aux enfants pour avoir leur retour, savoir ce qui leur a plu, et déplu", détaille Christian Magrit, "puis nous avons repris tous les documents d'origine pour refaire les panneaux explicatifs."

Les petites salles du sous-sol, portent encore les stigmates des tortures nazis. Plusieurs centaines de résistants y ont perdu la vie entre 1940 et 1944. "Les enfants ont aussi relevé qu'on n'avait aucune information sur les condamnations des tortionnaires nazis. Alors nous avons ajouté un panneau sur le procès de Nuremberg", ajoute Sandrine Brochard. Au total plus de 200 documents d'époque sont présentés au public.

18 panneaux explicatifs avec, photos d'époque, cartes et explications ont été installés © Radio France - Martin Pinguet