Des explosions test dans la Tour des Célibataires de Mourenx avant sa démolition

Trois détonations ont retenti jeudi 31 août à Mourenx, peu après midi. Il s'agissait des essais d'explosifs à l'intérieur de la Tour des Célibataires, étape importante en vue de la destruction complète du bâtiment emblématique de la ville, prévue le 26 novembre.

Doser au mieux les explosifs

"Ce test nous permet de définir exactement la quantité et la nature des explosifs dont on va avoir besoin" lors du foudroyage de la tour, explique Emmanuel Herse, du bureau d'étude en ingénierie Ginger Deleo. "On va pouvoir doser au gramme près l'explosif nécessaire pour que la démolition se passe comme on veut, aussi bien pour l'écrasement du bâtiment que pour les projections", précise-t-il.

Pas de dégât

Si les explosions du jeudi 31 août se sont bien fait entendre à Mourenx, elles n'ont pas causé de dégât visuel sur la Tour des Célibataires, à l'exception d'un léger nuage de poussière. Les murs sur lesquels ont eu lieu les tests avaient en effet été protégés. Un périmètre de sécurité avait également été mis en place.

L'emblème de la ville

Bâtie en 1961, peu après la création de la ville nouvelle de Mourenx , la Tour des Célibataires accueillait initialement dans ses 17 étages les jeunes ouvriers du bassin de Lacq. Depuis quelques années - et malgré des travaux de réaménagements - elle était désertée mais restait un des symboles de Mourenx. Elle laissera place à une nouvelle construction de six étages , de forme arrondie et avec un environnement végétalisé dont les travaux commenceront en 2024.