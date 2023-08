Des fouilles archéologiques en cours sur le site de l'Arsenal de Rochefort

Les contours des bâtiments se dessinent au fur et à mesure des fouilles. Sur le site de l'Arsenal de Rochefort, une dizaine d'archéologues détourent l'ancien Arsenal qui date du milieu du XVIIIe siècle où se trouvaient un bagne - l'un des trois en France de cette période -, un hôpital pour les bagnards et une scierie, où étaient construits les bateaux. Les fouilles ont démarré le 7 août et elles se terminent fin septembre. Elles sont réalisées avant la construction de l'extension d'Airbus Atlantique.

"L'objectif est de fouiller les zones qui, à termes, seront détruites pour les constructions et d'en assurer la préservation", explique Karine Robin, responsable du service archéologique au département de la Charente-Maritime. Les fouilles archéologiques sont financées par le Département et se font sur une surface de plus d'un hectare.

Des objets du quotidien qui datent du XVIIIe siècle ont déjà été retrouvés sur le site. © Radio France - Fanny Baye

Plus de 800 bagnards au XVIIIe siècle

Pour Théo Aubry, archéologue et responsable du chantier, "le but de ces fouilles est de reconstituer les plans des bâtiments." Et Karine Robin ajoute : "C'est important pour l'histoire parce que ce secteur-là est urbanisé, il y a beaucoup d'activités économiques et il n'y a pas eu beaucoup de fouilles avant. Donc c'est une fenêtre particulière sur l'Arsenal qui va documenter les choses et nous permettre d'avoir un regard critique sur les archives."

Durant les fouilles, les archéologues ont déjà découvert des objets du quotidien comme de la céramique ou des peignes. Mais aussi des structures en bois qui laissent penser à des bâtiments supplémentaires qui ne figurent pas sur les plans d'archives.

Dans l'ancien bagne, plus de 800 personnes ont été emprisonnées et ont travaillé de force dans la scierie. "Ils vivaient dans des cellules rudimentaires et avaient les pieds attachés et souvent deux par deux pour éviter les évasions trop faciles", poursuit Karine Robin. Un hôpital - ou plutôt une "salle de convalescence" - était construite à côté pour les garder en bonne santé.

Plus de 200 emplois créés chez Airbus Atlantique

Ces fouilles font suite à des fouilles préventives en décembre 2022 qui ont démontré la présence de vestiges. Airbus Atlantique rachètera ensuite le terrain où des travaux d'extension pourront commencer. L'entreprise va augmenter de 10% sa surface de production et construire trois nouveaux hall pour assurer la hausse des demandes.

Des recrutements sont en cours jusqu'à fin 2024. Plus de 200 emplois en CDI sont à pourvoir. Aujourd'hui, le site Airbus Atlantique compte environ 1 000 salariés. "Nous recherchons tous types de profils : des ingénieurs, des compagnons, etc. pour accompagner les montées en cadence sur tous les produits", explique Christophe Betencourt, directeur du site Airbus Atlantic de Rochefort.