Des œuvres d'artistes plasticiens réalisées à partir de déchets à voir dans les rues de Marseille

Une télévision éclatée du sol jusqu'au mur, une cage à rats géantes installée au pied de la cité Felix Pyat, l'imagination des cinq artistes sélectionnés par Lor-K est débordante.

Une seule contrainte pour ces œuvres urbaines, utiliser les déchets urbains, bois, cartons, électroménager, objets en tous genre.

En tant qu'artiste travaillant à partir de déchets, Marseille c'est génial, c'est une mine d'or , on a même retrouvé un bateau dans la rue - Smith 367 artistes plasticien

Vous avez peut être déjà vu quelques unes de ces œuvres laissées sur place depuis lundi et jusqu'à ce vendredi (23) et notamment cette cage à rats géante déposée au pied de la cité Felix Pyat dans le 3eme

A la manœuvre l'artiste, Lor-K, qui a imaginé les œuvres à réaliser en fonction des matériaux récupérés et on sait qu'à Marseille , on ne manque pas de déchets

Les artistes à l'oeuvre rue Masséna dans le 3eme arrondissement © Radio France - Laurent Grolée

La cage à rats géante © Radio France - Laurent Grolée