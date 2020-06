Des visites guidées originales à Besançon .... Et ailleurs !

Des visites réelles, d'autres virtuelles, et des vidéos à découvrir sur le compte facebook "Visitesguidéesoriginales"

En ligne: Le quartier St Jean, la Cathédrale et l'horloge astronomique.

Besançon les Bains, Etablissement Thermal

Egalement, et entre autres, l'histoire de "Besançon les Bains", naissance des loisirs et des sports modernes (Kursaal, Casino, Hôtel, Sports Nautiques Bisontins SNB)

Sur les Traces de Michel Hollard ," l'homme qui a sauvé Londres "

est une balade culturelle et gourmande proposée en compagnie du guide conférencier Alexandre Cailler

Le 21 JUIN de 9 heures à 14H30 Au départ de L'Auberge de Virginie et Patrick Bohard. Réservations obligatoires.

Créateur du réseau de résistance AGIR lors de la seconde guerre mondiale vous découvrirez les actions d'éclat menées dans le val de Morteau et la vallée de la Brévine par Michel Hollard. Son rôle décisif dans les renseignements qu'il livre à l'ambassade britannique de Berne.

A la découverte des Bornes Frontières et de leur histoire , les relations entre la France et la Suisse au cours des siècles n'auront ainsi plus de secret pour vous .

Et RV aussi le 26 septembre prochain à 9h30 au Square Castan à Besançon à la recherche de l'Aqueduc Romain.