Destination Provence : des visites guidées d'églises romanes du Var en car !

Le principe ? Après s'être inscrit sur le site var.fr, la journée débute au point de rendez-vous à Flassans-sur-Issole, Lorgues, Signes ou Aups, puis à bord du car, direction le Nord-Ouest du Var avec la café d'accueil, les visites des 4 chapelles, le pique-nique tiré du sac, et le retour en fin d'après-midi au point de départ.

Quatre églises et chapelles inscrites aux Monuments Historiques

L'église paroissiale de Saint-Julien à Saint-Julien-le-Montagnier est considérée comme un joyau de l'architecture romane provençale. Construite probablement à la fin du XIIe siècle, elle comporte des plaques de chancel du VIe siècle, d'où la probabilité de la présence d'un lieu de culte plus ancien. Le bâtiment, de plan en croix, avec une abside majeure encadrée par deux absidioles, fut agrandi de collatéraux aux XIIIe et XVIe siècles. L'intérieur de l'église abrite un riche mobilier dont un maître-autel en bois doré et une poutre de gloire du XVIIe siècle.

L'église de Saint-Julien-le-Montagnier - N.Lacroix - Département du Var

La chapelle Notre-Dame-du-Revest à Esparron-de-Pallières, du XIIe siècle, est le vestige d’un prieuré remontant au XIe siècle. Le lieu est déjà occupé dans l’antiquité par une riche villa gallo-romaine, puis réutilisé au XIe siècle pour l'implantation d'un monastère. D'abord propriété de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, elle est ensuite rattachée au chapitre Saint-Sauveur à Grignan. L’intérieur de l’édifice se compose d’une abside semi-circulaire et d'une longue nef divisée en quatre travées. À l’entrée sont exposées plusieurs stèles de calcaire antiques gravées en latin.

Notre-Dame du Revest à Esparron - N.Lacroix - Département du Var

A Rians, la chapelle Saint-Estève de style roman du début du XIIe siècle est un édifice de petite dimension à nef unique et abside semicirculaire. Elle était l’église d’un village disparu : Saint-Estève du Val de Rians.

Chapelle Saint-Estève à Rians - N.Lacroix - Département du Var

La Chapelle Notre-Dame de Brue-Auriac est mentionnée dès le XIe siècle dans le cartulaire de Saint-Victor de Marseille. Elle a été église paroissiale du XIVe jusqu’à la fin du XIXe siècle et le cimetière s’y est maintenu jusqu’à nos jours. Son architecture est complexe car elle a fait l'objet de nombreuses modifications au cours des siècles. En entrant on est frappé par l’étroitesse de la nef accentuée par sa hauteur. Sous l'autel un coffret renferme les corps du marquis Georges Roux et de sa femme, fondateurs en 1750 du village industriel de Brue. Au sud, les bâtiments en ruine sont ceux du prieuré, reconstruit à l’époque moderne.