Destination Provence : Le Château de Forbin à Marseille

Pour les Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre, le Château de Forbin tout juste réhabilité, ouvre ses portes à Marseille. L'occasion de visiter cette superbe demeure architecturale et artistique située dans un écrin de verdure et qui accueille un nouveau lieu d’art contemporain.

INTERVIEW - Caroline Pozzo di Borgo, commissaire de l’exposition, co-créatrice du Château de Forbin, avec Cédric Frémi Copier

Situé dans le quartier Saint-Marcel dans le 11è arrondissement de Marseille, le Château de Forbin est une demeure aristocratique acquise au XVe siècle par la famille de Forbin. Réhabilité, il accueille depuis le 25 juin 2020 une collection rare et exclusive d’œuvres produites dans les années 80 par des artistes new-yorkais racontant à la fois l’histoire d'une rébellion d'adolescents devenue langage puis courant artistique, le Post-graffiti old school, et l'histoire d'un quartier infréquentable devenu un lieu créatif aux multiples facettes, l'East-Village.

A l'intérieur du Château de Forbin - Pierre Belhassen

L’exposition Passage(s) réunit plus de 130 œuvres d’une vingtaine d’artistes dont Dondi White, A-One, Rammellzee, Futura 2000, Phase2, Lady Pink, Lee Quinones, Fab5 Freddy, Daze, Crash, Richard Hambleton, Martin Wong, Don Leicht, Martha Cooper, Henry Chalfant... Cette exposition met en lumière toute une génération d'artistes américains issus des minorités et des ghettos new-yorkais qui ont d'abord utilisé la rue comme support d'expression avant d'appréhender la toile comme moyen d'expression. Ces fondateurs, pionniers et icônes du graffiti à la new-yorkaise ont ainsi créé le dernier grand courant artistique du XXe siècle et ont participé à la fondation d’une culture incontournable au siècle suivant, savant mélange de danse, de musique, de mode et d’art.

Le Château de Forbin - Pierre Belhassen

Les journées du patrimoine au Château de Forbin samedi 19 et dimanche 20 septembre

Les visites se font uniquement sur rendez-vous par téléphone au 04 91 45 39 68 ou par mail à contact@chateaudeforbin.com. Port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique, distance de 1 mètre avec les autres visiteurs.

Le Château de Forbin : 30 Traverse Cavaillon, 13011 Marseille.

Tarif « spécial Journées Européennes du Patrimoine » : 5 euros pour les adultes, gratuit pour les enfants.