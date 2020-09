Destination Provence : les sites retenus dans le Sud par la Mission Bern et le Loto du Patrimoine

Pour la troisième édition du Loto du Patrimoine, la Fondation du Patrimoine et la Mission Stéphane Bern viennent de dévoiler les sites en péril qui vont pouvoir bénéficier de fonds de restauration grâce à l'argent des jeux de grattage et des cinq tirages dédiés prévus en septembre.

FDJ propose une nouvelle édition d’un ticket à gratter à 15 € décliné en trois versions. Pour chaque ticket vendu, qui permettra au joueur de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros, 1,76 € sera reversé à la Fondation du patrimoine. Cette offre est complétée cette année par cinq tirages du Loto dédiés, organisés les 9, 12, 14, 16 et 19 septembre 2020, dont le jackpot s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille de 2,20 €, 0,54 € sera reversé à la Fondation.

Le site emblématique 2020 de Provence-Alpes-Côte d'Azur : la Cathédrale Notre-Dame du Réal d'Embrun (Hautes-Alpes)

Le projet de restauration de la cathédrale Notre-Dame du Réal à Embrun a été retenu comme projet emblématique 2020 pour la région Sud. Il bénéficiera d’un soutien financier de la Mission Bern via la Fondation du patrimoine, grâce aux jeux Mission Patrimoine 2020 de FDJ, qui viendra s’ajouter aux subventions publiques ainsi qu’aux dons et mécénats collectés.

INTERVIEW - Bernard Sarlin, délégué des Hautes-Alpes pour la Fondation du Patrimoine, évoque la Cathédrale d'Embrun Copier

Le projet de restauration consiste à remplacer ou consolider des pierres en œuvre dégradées de la façade ouest de l'édifice. Des interventions sur les vitraux, les grilles de protection, la menuiserie du portail et les descentes d’eau pluviale sont également prévues, sans oublier la restauration du tympan et du linteau du portail.

Le projet de maillage dans les Hautes-Alpes : le Moulin de Sachas

Le Moulin de Sachas, près de Briançon sur la commune de Villard-Saint-Pancrace, est un vieux bâtiment du XVIIIe siècle abritant un pressoir et deux moulins datant de deux périodes différentes. Mus par la force de l'eau du canal du Ton, ces ouvrages typiques des montagnes haut-alpines servaient à faire de la farine jusqu'à son abandon en 1942. L'argent récolté servira à la rénovation de la structure, la réfection intégrale de la charpente et de la couverture, renforcement du plancher, menuiserie, amenée d'eau... Dans un deuxième temps le mécanisme de fabrication de la farine sera réhabilité.

INTERVIEW - Bernard Sarlin, délégué des Hautes-Alpes pour la Fondation du Patrimoine, évoque le Moulin de Sachas et le Moulin de l'Adrech Copier

Le projet de maillage dans le Var : le Moulin de l'Adrech

Le moulin de l'Adrech sur la commune de La Garde-Freinet se situe à une altitude d’environ 400 mètres, sur la crête d’une colline que traversait autrefois un ancien chemin de transhumance. Aujourd’hui, le moulin - dont la première mention remonte à 1776 - est soumis aux intempéries. L’absence de toiture et la proximité des arbres, ainsi que le lierre, sont des facteurs aggravants. Une restauration complète de l'édifice et de ses abords est donc nécessaire pour une remise en fonctionnement.

Le projet de maillage dans les Bouches-du-Rhône : la Bergerie de la Favouillane

La Bergerie de la Favouillane, construite de 1851 à 1891, pouvait abriter 1000 bêtes. Dernier exemple de l’architecture vernaculaire camarguaise, cette bergerie à contreforts, abside et couverture de sagne (roseau) du delta, est la mieux conservée depuis sa construction et a été occupée jusqu'en 2018. Elle mesure plus de 50 m de long, 13 m de large et 8 m de haut. La forme et les techniques de construction sont la combinaison d’une contrainte majeure, le vent, et d’un matériau abondant, le roseau. Elle appartient au type le plus évolué des bergeries du delta. L’usage de contreforts latéraux permet de supprimer les piliers intérieurs et de libérer tout l’espace interne.

INTERVIEW - Jean-Claude Foures, délégué des Bouches-du-Rhône pour la Fondation du Patrimoine, évoque la Bergerie de la Favouillane Copier

Aujourd’hui, la bergerie est très dégradée : la couverture de sagne est extrêmement délabrée et a nécessité récemment d’en interdire l’accès à l’éleveur occupant. La charpente, battue par les pluies, a été attaquée par les insectes et les moisissures, les maçonneries et les fondations se désolidarisent sous l’effet de l’humidité et les enduits intérieurs sont attaqués. Actuellement, son sauvetage est une urgence absolue.

Le projet de maillage dans les Alpes-de-Haute-Provence : le Fort de Tournoux

Surnommé le « Versailles militaire », le fort de Tournoux à La Condamine-Châtelard occupe toute une ligne de crête sur 700 mètres de dénivelé. Massif et spectaculaire, il a été édifié au XIXe siècle pour barrer les verrous de l’Ubayette et de la Haute-Ubaye, protégeant la vallée de l’Ubaye des invasions venant d’Italie.

INTERVIEW - Marie-Françoise Brunel, déléguée des Alpes-de-Haute-Provence pour la Fondation du Patrimoine, évoque le Fort de Tournoux Copier

Des bâtiments ont été vandalisés, d’autres demandent des interventions urgentes suite à quelques effondrements. Des murs de soutènement menacent de s’éventrer. La nature a proliféré et met en péril les constructions.

Plus de renseignements auprès de la Fondation du Patrimoine.

