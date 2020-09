Destination Provence : réécoutez l'émission du dimanche 20 septembre

Draguignan et son dragon légendaire, le Domaine du Rayol et son jardin des Méditerranées, la Fontaine de Voire à Marseille et le patrimoine agropastoral et industriel du Parc National des Calanques : réécoutez "Destination Provence" sur France Bleu Provence.