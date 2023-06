Deux entreprises nordistes sanctionnées pour entente après la restauration de l'église classée d'Oxelaëre

L'autorité de la concurrence vient de sanctionner deux entreprises spécialisées dans la couverture et la restauration de bâtiments historiques pour avoir échangé des informations en marge d'un appel d'offres lancé par la commune d'Oxelaëre pour la restauration de l'église Saint-Martin.

Cet appel avait été lancé en 2016. Or les deux entreprises, Bernard Battais et fils à Haubourdin et la société ECR (Entreprise de construction et de restauration), installée à Esquelbecq, ont communiqué avant la date du résultat de ces appels d'offres. Ces pratiques vont à l'encontre du processus de mise en concurrence. Pour l'autorité, "les coûts induits par ces marchés ont pesé plus lourdement sur les budgets (des communes) qu’ils n’auraient dû si le jeu de la concurrence avait été effectif."

Bernard Battais et fils devra verser la somme de 124 000 €. Pour ECR, la sanction s'élève à 28 000 €.

Charpente, toiture, vitraux ... L'église Saint-Martin, qui date du XVè Siècle, a subi une rénovation totale de son extérieur pour un montant de 690.000 euros. La commune des Flandres a reçu le soutien du département, de la région. Elle a aussi bénéficié de 52.000 euros de dons.