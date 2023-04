Deux nouvelles écluses à nouveau en fonctionnement sur le canal d'Orléans.

Le canal d'Orléans a retrouvé ce samedi 8 avril deux nouvelles écluses ouvertes à la navigation. Ce sont celles de la Chaussée et de Choiseau à Coudroy près de Lorris qui ont été inaugurés par le conseil général du Loiret. Plus aucun bateau n'avait pas franchi les portes de ces écluses depuis le 1er novembre 1954. Toutes les maçonneries des murs de l'ouvrage (les bajoyers) ont été revues pour assurer son étanchéité. Et les portes en bois de chênes français venus de Bourgogne sont neuves. Elles devraient rester en place au moins une quinzaine d'années.

ⓘ Publicité

Premier passage de bateau sur l'écluse de la Chaussée à Coudroy © Radio France - Vincent Giraldo

"C'est immense pour les mariniers. C'est une grande journée et je suis très touché par l'ouverture de ces nouvelles écluses. Quand on pense qu'à l'époque ces bateaux étaient halés c'est à dire tirés à la cordes par des hommes. C'est très beau" confie Paulo, constructeur de la péniche La Belle de Grignon et guide sur le canal. Ce chantier a coûté un peu plus d'un million trois cent mille mille euros au département du Loiret. Le programme de restauration de 9 écluses sur les 27 que compte le canal continue dès l'été prochain avec le début des travaux à Pannes et Châlette-sur-Loing avec cette fois un système de sécurité à clapet pour éviter de nouvelles inondations comme en 2016. Rappelons que l'objectif du département à terme est de rendre le canal d'Orléans entièrement navigable entre Orléans et Montargis. En parallèle, le chantier de la véloroute le long du canal se poursuit également avec une inauguration officielle envisagée en 2024.