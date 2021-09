Devenez "Soigneur d'un jour" au Zoo de Maubeuge avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Cette semaine : 2 familles deviendront "Soigneur d'un jour" au Zoo de Maubeuge et rencontreront les bébés panthères

Le zoo de Maubeuge, un écrin aux pieds des remparts

Les animaux du zoo de Maubeuge

Le Zoo de Maubeuge vous accueille pour une pause nature en famille ou entre amis,

au coeur d’un magnifique parc fleuri et arboré de 7 hectares au pied des remparts de Vauban, en plein centre ville.

Plus de 300 animaux de 60 espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles témoignent de la faune des 5 continents.

Vous passerez un moment inoubliable à la découverte d’animaux exceptionnels tels que les panthères de Sri-Lanka, les lions d’Asie, les éléphants, les girafes, les ours à lunettes, les perroquets, les hippopotames et bien d’autres !

"Soigneur d'un jour" pour deux familles, immersion dans les coulisses du zoo de Maubeuge

Durant 4 heures, deux familles de 4 personnes partageront le quotidien d’un soigneur passionné : nettoyage d’enclos, préparation de ration, nourrissage, sortie d’animaux, enrichissement, travail d’observation …L’occasion de découvrir toute la diversité animale du zoo de Maubeuge. Vous visiterez le zoo comme des VIP!

